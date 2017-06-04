egx70 يخطف الأنظار ويصعد 3%

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينى الذى صعد بشكل لافت بنسبة 3% وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% إلى 13495 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.04% ليصل إلى 590 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 2.03% عند مستوى 1396 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.29% عند مستوى 2059 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.26 % عند مستوى 12296 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 508 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 26 مليونا و30.3 مليون و5 ملايين جنيه و8.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 59.5 مليون جنيه و10.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 81 سهمًا من إجمالى 164، بينما هبط 54 وبقى 29 دون تغير.

