EGX70 يخالف نظرائه.. ويهبط فى ختام تعاملات البورصة

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود طفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينى، الذى هبط بنسبة طفيفة وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 13725 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عن

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود طفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينى، الذى هبط بنسبة طفيفة وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 13725 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 750 نقطة، وصعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.14% عند 1707 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 0.46% عند 2392 نقطة، وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.56% عند مستوى 13206 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 932 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات، بلغت 29.7مليون جنيه، و40.6 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيم مليون جنيه، و4.3 مليون جنيه، و64.8 مليون جنيه، و177 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 100 سهم من إجمالى 185 سهمًا متداولاً، بينما هبط 62 وبقى 23 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية، وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13680 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 750 نقطة.