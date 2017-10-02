Egx50 يخالف نظراءه ويهبط فى ختام التعاملات

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الخمسينى، الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.وصعد المؤشرالثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.17% عند 1400 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.56% عند

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الخمسينى، الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.

وصعد المؤشرالثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.17% عند 1400 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.56% عند 785 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.19% عند 1762نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.31% عند 2328نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.08% عند 12841نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب، والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 24 مليون جنيه و66.3 مليون جنيه 9.3 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 28.9مليون جنيه و79.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 53 سهما من إجمالى 188 سهما متداولا، بينما هبط 119 وبقى 16 دون تغير.