EGX30 يُكمل رحلة الهبوط بضغط تراجعات CIB وهيرمس

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى دعم 15000 نقطة وتوقعات بإيقاف الخسائرأحمد علي سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم –الثلاثاء– وسط ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب مقابل مشتريات من نظرائهم الأجانب.وقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنهاية جل

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى دعم 15000 نقطة وتوقعات بإيقاف الخسائر



أحمد علي



سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم –الثلاثاء– وسط ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب مقابل مشتريات من نظرائهم الأجانب.

وقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنهاية جلسة اليوم، بنسبة 0.25% مستقرًا عند مستوى 15089.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.78% مسجلًا مستوى 844.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.53% مغلقًا عند 2005.2 نقطة.

أرجع إيهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، هبوط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 للجلسة الثانية على التوالي إلى الأداء السلبي لسهمي “البنك التجاري الدولي” و”هيرمس”.

وقد هبط سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر، بنسبة 0.47% مسجلًا 77.81 جنيه، فيما تراجع سهم المجموعة المالية هيرمس بنسبة 2.69% مغلقًا عند 20.95 جنيه.

وأضاف السعيد، ان سهم المجموعة المالية هيرمس كسر مستوى دعم مهم عند 21.5 جنيه، مشيرًا الى ان “هيرمس” ساهم بقوة في تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 اليوم.

وتوقع عضو مجلس ادارة البورصة ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، تراجع مؤشر EGX30 في جلسة الغد وتحديدًا النصف الاول من الجلسة لمستوى الدعم 15000 نقطة، على أن يتماسك عنده مرتدًا لأعلى في النصف الثاني .

ورجح السعيد، تحركات عرضية لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بالقرب من وصوله لمستوى 850 نقطة، متوقعًا ظهور ضغوط بيعية وجني أرباح عند ذلك المستوى.

من جهته قال حسام حلمي، خبير سوق المال، أن الأداء السلبي لسهم البنك التجاري الدولي أدى الى هبوط المؤشر الرئيسي EGX30 بضغط بيعي من العرب والمصريين.

وتوقع خبير سوق المال، تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل عرضي مائل للهبوط بجلسة اليوم، إذ سيدور حول مستوى 15050 نقطة، مرجحًا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بشكل عرضي حول مستوى 845 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم مستوى 956.230 مليون جنيه فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي عند مستوى 849.689 مليار جنيه رابحًا 5.4 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافي 58.160 و 66.231 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للشراء بصافي 124.392 مليون جنيه.