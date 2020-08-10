«EGX30» يواصل تحركاته الإيجابية ويستهدف 11200 نقطة

ارتفع 1.34% أمس بدعم من «التجارى الدولى» و«مدينة نصر»

رجح خبراء التحليل الفنى أن يواصل مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» التحركات الإيجابية على المدى القصير مستهدفا 11100 و 11200 نقطة.

وأنهى «EGX30» تعاملات أمس على ارتفاع %1.34، مسجلا 10962 نقطة، و صعد المؤشر الأوسع نطاقا» «EGX100 EWI %1.15 إلى 2464 نقطة، كما ارتفع EGX70 EWI» %1.01 مسجلا 1604 نقاط.

وأرجع الخبراء صعود السوق أمس مصحوبا بقيم تداولات مرتفعة، إلى التحركات الإيجابية لسهمى التجارى الدولى ومدينة نصر، فضلا عن أسهم قطاعى العقارات والبتروكيماويات.

و بلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه، و صعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 5.33 مليار جنيه ليسجل 602.36 مليار، مقابل 597.03 مليار للإغلاق السابق.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية إن مؤشر «EGX30» ارتفع خلال تداولات أمس بدعم من سهمى البنك التجارى الدولى ومدينة نصر.

وصعد سهم التجارى الدولى أمس %1.37 ليغلق عند 65.16 جنيه، كما ارتفع مدينة نصر للإسكان %6.17 مسجلا 3.27 جنيه.

وأوضح أن مؤشر» EGX30» اقترب خلال تعاملات أمس من مستوى المقاومة الأول 11000 نقطة ، مما يعزز احتمالات التحركات الإيجابية على المدى القصير.

ورجح استهداف» EGX30» لمستويات 11100 – 11200 نقطة، بشكل مبدئي، وحدد مستويات حماية الأرباح عند 10750 نقطة ، ومستوى إيقاف الخسائر عند 10600 نقطة.

وقال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن مؤشر» EGX30» أغلق أمس على ارتفاع فى حدود 145 نقطة ، بتداولات تخطت المليار جنيه، ليواصل الصعود القوى الذى بدأه نهاية الأسبوع الماضي.

واعتبر صعود المؤشر بأحجام تداولات أعلى من المتوسط المعتاد لجلسة بداية الأسبوع، تفتح الباب أمام «EGX30» لاستهداف مستوى المقاومة المهم 11200 نقطة.

وقال إن أسهم قطاعى العقارات و البتروكيماويات، صاحبة الفضل فى جذب السيولة للسوق أمس سواء المدرجة فى مؤشر «EGX30» أو السبعينى.

ورجح أن يواجه المؤشر بعض القوى البيعية بالقرب من مستوى المقاومة 11200 نقطة، موضحاً أن لديه مستويى دعم فرعى عند 10700 نقطة ، و ثان عند 10600 نقطة والذى يعتبر مستوى الحفاظ على الأرباح.

جدير بالذكر أن البورصة شهدت أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب ، بقيمة 3.3 مليون جنيه، و 60.1 مليون على الترتيب، وسجل المصريون صافى شراء بقيمة 63.3 مليون.

وسجل الأفراد المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، و794.6 ألف على الترتيب، وسجل العرب صافى شراء بقيمة مليون.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية بقيمة 86.2 مليون جنيه، وسجلت العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 4.3 مليون و 59.3 مليون على التوالى.