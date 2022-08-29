‏«EGX30» يواجه ضغوطاً بيعية وعمليات تصحيح هابطة مع استمرار الرؤية الإيجابية

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار هبوط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نحو 9820 إلى 10000 نقطة، فى إطار عمليات تصحيح، قبل معاودة الصعود خلال الجلسات المقبلة، مرجحين استعادة التحركات الصاعدة مع اقترابه من مستويات الدعم واستمرار الرؤية الفنية الإيجابية واستهداف مناطق 10500 نقطة.

ولفت الخبراء إلى أن التحركات الإيجابية لأسهم المؤشر السبعينى EGX70 وصعودها المستمر دون أى عمليات تصحيح، يرفع نسب المخاطرة بها، خاصة مع اقترابه من بلوغ أقصى مستهدفاته الصاعدة على الأجل المتوسط عند 2300 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأحد على تباين، وانخفض الرئيسى EGX30 بنحو %1.06 ليغلق عند 10178 نقطة، فيما ارتفع EGX70 بحوالى %0.62 مسجلا 2224 نقطة، وصعد الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %0.36 إلى 3183 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول 1.19 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 2.99 مليار، ليسجل 689.77 مليار، مقابل 692.76 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بصافى قيمة بلغت 39.695 مليون جنيه مقابل اتجاه بيعى للعرب والأجانب بقيمة 15.612 مليون و24.082 مليون على الترتيب .

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 تراجع متأثرا بالضغوط البيعية بالتوازى مع الإغلاقات السلبية للسوق الأمريكية الجمعة الماضية، ليقترب من مستوى حماية الأرباح للمستثمر غير المخاطر عند 10085 نقطة.

وأشار إلى أن تحركات EGX30 الهابطة تأتى فى نطاق التصحيح المنطقي، طالما استمر المؤشر أعلى مستوى إيقاف الخسائر عند 9820 نقطة، مرجحًا استمرار تراجعه ليقترب ذلك المستوى قبل معاودة الصعود مرة أخرى.

ولفت جمال الدين إلى الإغلاق الإيجابى لـ«EGX70»، مشددا على ضرورة عدم إهمال درجة المخاطرة المرتفعة إثر الصعود المستمر للمؤشر والأسهم المكونة له، متوقعًا استهدافه 2300 نقطة على الأجل القريب مع وضع 2160 نقطة كمستوى الدعم فى الوقت الحالى.

من جهته، أكد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن تراجع EGX30 نحو 109 نقاط أمس لا يزال فى إطار التحركات العرضية ما بين مستويات 9800 و10350 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط «EGX30» لن يؤثر فى مستهدفاته الصعودية لمستويات 10500 نقطة على الأجل القريب، مرجحًا تماسك المؤشر قرب منطقة الدعم 10100 إلى 10000 نقطة.

ونوه باستمرار الرؤية الفنية الإيجابية لـ EGX30، خاصة مع الإغلاقات الإيجابية نهاية الأسبوع الماضي، مدعوما بتحركات أسهم القطاع العقاري، والتحسن الملحوظ فى أحجام التداول، مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة الفرعى 10350 نقطة الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد EGX70، قال نبيل إن المؤشر أعطى إنذارا بالتصحيح خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أنه سرعان ما عاود الصعود، لافتًا إلى أنه يسعى حاليا لاختبار قدرته على اختراق مستوى 2235 نقطة، ومنها لاستهداف 2330 نقطة.