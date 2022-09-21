«‏EGX30» يسعى لاختراق مستوى 10200 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف EGX30 الرئيسى مستوى 10200 نقطة، وذلك حال تأكيد اختراق حاجز الـ 10000 نقطة خلال تعاملات الأربعاء.

وقالوا إن احتمالية تعرض المؤشر للضغوط البيعة مجددا ما زالت قائمة، كلما اقترب من مستوى المقاومة العنيفة 10350 نقطة، مرجحين سعى EGX70 لاختراق 2200 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى، ومنها لاستهداف 2300 ثم 2500 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الثلاثاء على صعود جماعي، إذ ارتفع EGX30 بنحو %1.59 ليغلق على 10010 نقطة، كما صعد EGX70 بحوالى %0.96 مسجلا 2198 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة %1.02 ليستقر على مستوى 3104 نقاط.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم المقيدة 1.04 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى لها حوالى 6.11 مليار جنيه، ليسجل 688.27 مليار جنيه، مقابل 682.16 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بصافى قيمة بلغت 31.49 مليون جنيه، و10.55 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للعرب بقيمة 42.05 مليون.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة واصلت أمس الارتدادة الصاعدة لتعويض جزء كبير من الخسائر التى تكبدتها مطلع الأسبوع الجاري.

ولفت إلى تعرض مؤشرات البورصة لعمليات تصحيح فى مستهل التعاملات، وتمكنها من امتصاصها واستعادة الصعود ما يعطى إشارة إيجابية للتحركات القادمة.

وأشار إلى ارتفاع متوسط التداولات أمس لتتخطى حاجز المليار جنيه لأول مرة منذ بداية الأسبوع، فضلا عن اتجاه المستثمرين الأجانب للشراء، ما يشير لمواصلة السوق للأداء الإيجابى على الأجل القريب.

وأوضح عطا أن EGX30، شهد أمس هبوطا تصحيحا فى بداية التعاملات قبل أن يتمكن من استيعابه والتأكيد على اختراق منطقة 9800 نقطة، ثم الصعود لمستوى المقاومة التالى 10000 والإغلاق أعلاه، لينهى التعاملات على صعود قوى بنحو 157 نقطة.

ولفت إلى أنه حال أكد المؤشر خلال تعاملات اليوم لاختراق مستوى 10000 نقطة، فمن المرجح أن يستهدف منطقة 10200، مشيرًا إلى أن مؤشر EGX70تعرض أيضا لهبوط تصحيحى تمكن من استيعابه أمس والإغلاق قرب مستوى المقاومة 2200 نقطة.

وتوقع أن يتمكن EGX70 من تجاوز المقاومة 2200 نقطة، ما قد يدفعه لاستهداف مستوى 2300 على الأجل القريب.

ونصح محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية شركة Tradepedia، المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم التى تتحرك ضمن اتجاهات صاعدة واستغلال أى تراجعات للشراء، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة حيث أنه من المتوقع ظهور القوى البيعية مجددا مع الارتفاعات.

وقال إن مؤشر EGX30 لا يزال غير قادر على مواجهة منطقة المقاومة العنيفة حول مستوى 10350 نقطة والتى كلما اقترب منها تظهر حولها القوى البيعية لتضغط على السوق من جديد.

وتوقع رضوان استهداف EGX30 لمستويات المقاومة السابق ذكرها، والتى تعد الأهم والقوي، والتى ينصح قربها بتخفيف المراكز، لافتًا إلى أن أول إشارة سلبية لانتهاء الارتدادة التصحيحية تتمثل فى الإغلاق دون مستوى 9800 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، توقع رضوان استهداف المؤشر مستويات 2250-2200 نقطة، والتى حال اختراقها لأعلى يستهدف 2600-2500 نقطة، موضحًا أن المؤشر بشكل عام فى اتجاه صاعد على المدى القريب، ولا يزال يتمتع بالإيجابية طالما يستقر فوق مستوى 1950 نقطة.