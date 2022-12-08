‏«EGX30» يسجل قمة جديدة وسط توقعات بالصعود صوب 15365 نقطة

قال محللون فنيون إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» سجل قمة جديدة بجلسة أمس الأربعاء عند 14787 نقطة، وسط توقعات بمواصلة الصعود حتى 15365 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس على صعود جماعي، وسط قفزة لتداولات الأسهم لتُسجل قيمة 3.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %1.9 ليصل إلى 14787 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.3 ليستقر على 2704 نقطة، و«EGX100» بنحو %1.4 مغلقًا على 3986.8 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 3.2 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 203 ورقات مالية فى الجلسة، وهيمن الأداء الصاعد على نحو 90 واحدة، وتراجع 62 آخرون ولم يتغير أداء نحو 51.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى قدره 24 و 125.4 مليون جنيه على التوالي، فى حين اتجه الأجانب للبيع بصافى 149.4 مليون جنيه.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن البورصة المصرية فى طريقها لاختبار مقاومة 14830 نقطة، موضحًا أن المؤشر إذا تجاوز المقاومة المذكورة سوف يتجه لـ15120 نقطة كمرحلة أولى ثم 15365 نقطة خلال عدة جلسات.

وأكد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «انترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن الصعود الذى حقَّقَه المؤشر الرئيسى بجلسة الأربعاء جاء مدفوعًا بفضل استمرار الأداء الإيجابى لأغلب الأسهم القيادية.

ولفت إلى أن «EGX30» فى طريقه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 14850 نقطة، مضيفًا أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية قد يتجه المؤشر إلى اختبار دعم 14500 نقطة.

وأشار عيد إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 شهد أداء إيجابيًّا خلال تعاملات الأربعاء، ونجح فى استعادة مستوى المقاومة الرئيسى وهو 2700 نقطة، ليتجه لاختبار منطقة الـ 2760 نقطة، مدعومًا بالاستقرار أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة، أما فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة قد يختبر المؤشر السبعينى الدعم الثانى 2660 نقطة.