«Egx30» يستهدف 17750 نقطة ويواصل تحركاته العرضية

توقع محللون فنيون بالبورصة المصرية استهداف المؤشر الرئيسي “Egx30” مستوى المقاومة 17750 نقطة على المدى القصير، مع استمرار تحركاته العرضية التي سيطرت عليه خلال الـ8 جلسات الأخيرة.

وأضاف المحللون أن “Egx30” تعرض لضغوط بيعية في النصف الثاني من جلسة اليوم، بعدما اتجهت جميع فئات المستثمرين الأفراد للبيع، ليسجل المصريون 275.6 مليون جنيه، والعرب 9.5 مليون، والأجانب 2.5 مليون.

وشهد “Egx30″، اليوم، تراجعًا بنحو 0.46% إلى 17514 نقطة وهبط” “EGX 100” الأوسع نطاقًا بحوالى 0.02% ليسجل 5216، فيما ارتفع “EGX 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.16% مسجلًا 3536.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم في البورصة، خلال جلسة اليوم، 2.56 مليار جنيه، بعد التعامل على نحو 201 سهم.

وشهد رأس المال السوقي للبورصة مع إغلاق جلسة اليوم، تراجعًا إلى 1.18 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.19 تريليون مع إنهاء تداولات أمس الاثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال الجلسة نحو البيع بصافي 42.9 مليون جنيه، و6.9 مليون على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي شراء بـ49.8 مليون.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن “Egx30” تراجع، خلال النصف الثاني من جلسة اليوم، بعد تعرضه لضغوط بيعية طبيعية.

وأضاف أن “Egx30” تحرك، خلال الفترة الأخيرة، في اتجاهات عرضية بين مستوى الدعم 17300 نقطة، والمقاومة 17770.

وتوقع استمرار التحركات العرضية لـ”Egx30″ على المدى القصير، مستهدفًا خلالها الوصول إلى نقطة المقاومة 17770، ثم الانطلاق إلى 18000.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، توقّع جمال الدين أن يتجه “EGX 70” لاختراق مستوى المقاومة 3550 نقطة على المدى القصير، وفي حال الصعود أعلاها سيستمر إلى 3650، ثم 3750.

وأكد مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «بلتون القابضة»، أن “Egx30” شهد تحركات عرضية، خلال الـ8 جلسات الأخيرة، بين مستوى الدعم 16600 نقطة، والمقاومة 17750.

وتوقّع استكمال “Egx30” اتجاهه العرضي على المدى القصير، ثم الانطلاق مستهدفًا 18100 نقطة.