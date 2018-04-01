EGX30 يستهدف 17700 نقطة هذا الأسبوع

منى عبدالبارى: تواصل البورصة المصرية هذا الأسبوع، اختراق القمم القياسية لتصل إلى مستويات 17700 نقطة، بدعم خفض سعر الفائدة مجدداً، والنتائج الايجابية المحققة فى الربع الأول، التى تحفز السوق نحو مزيد من الارتفاعات على المدى القصير. وكانت البورصة المصرية قد…

منى عبدالبارى:

تواصل البورصة المصرية هذا الأسبوع، اختراق القمم القياسية لتصل إلى مستويات 17700 نقطة، بدعم خفض سعر الفائدة مجدداً، والنتائج الايجابية المحققة فى الربع الأول، التى تحفز السوق نحو مزيد من الارتفاعات على المدى القصير.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت الأسبوع الماضى، على ارتفاع تجاوز %2 لمؤشرها الرئيسى EGX30، ليصل إلى مستويات 17450 نقطة، وسط أرباح رأسمالية نحو 10 مليارات جنيه.

فى المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %0.83 ليغلق عند 871 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو %0.59، إلى مستوى 2238 نقطة.

وأجرى البنك المركزى، الخميس الماضى، خفضا جديداً فى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس (تعادل %1)، لتتراجع إلى 16.75 و%17.75 على الترتيب، وليصبح إجمالى الخفض العام الحالى 200 نقطة أساس.

قال محللون لـ«المال»، إن خفض أسعار الفائدة، والارتفاعات التى شهدها السوق خلال الربع الأول بأكثر من %16 للمؤشر الرئيسى، وما صاحبها من أرباح لرأس المال السوقى نحو 149 مليار جنيه، محفزات قوية ستدفع البورصة لمواصلة حصد المكاسب، والصعود نحو 18000 نقطة، خلال شهر إبريل.

وبنهاية الربع الأول من العام الحالى، صعد المؤشر الثلاثينى %16.19، إلى مستويات 17450 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %5.23، عند 871 نقطة.

وشهد رأس المال السوقى ارتفاعات قيمتها 149.2 مليار جنيه من 824.9 مليار جنيه بنهاية 2017، إلى 974.17 مليار جنيه، بصعود حوالى %18.

قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستواصل الاتجاه الصاعد هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع سعر الفائدة الذى يمثل عنصر هاماً فى تسريع خطواتها نحو الارتفاع، فضلا عن صعود الفترة الماضية.

وتوقع تحرك المؤشر الثلاثينى بين 17250 و17700 نقطة، خلال الأسبوع، والمؤشر السبعينى بين 865 و890 نقطة، وسط ارتفاعات انتقائية لعدد من الأسهم المؤثرة بكلا المؤشرين.

ورجح اتجاه سهم البنك التجارى الدولى – المستحوذ على نحو ثلثى الوزن النسبى لمؤشر EGX30، صوب 92 جنيها، مقابل 88.7 جنيه، إغلاق الأسبوع المنقضى، وسهم بالم هيلز نحو 5.5 جنيه، مقابل 5.11 جنيه، والسويدى إليكتريك صوب 250 جنيها، مقابل 216.6 جنيه.

كما يسجل سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 10.25 جنيه، مقابل 9.65 جنيه، بختام تداولات الأسبوع المنقضى، وعامر جروب، ثالث أنشط سهم من حيث كمية التداول الأسبوع الماضى، نحو 0.41 جنيه، مقابل 0.36 جنيه.

وعلى صعيد أسهم المؤشر السبعينى توقع الأعصر، اتجاه سهم الكابلات الكهربائية المصرية نحو 0.99 جنيه، مقارنة مع 0.94 جنيه، وسهم جنوب الوادى للأسمنت نحو 5.65 جنيه، مقابل 5.35 جنيه، وشارم دريمز للسياحة نحو 7.70 جنيه، مقابل 7.12 الأسبوع الماضى.

ولفت إلى أن المستويات التى بلغها السوق قى الربع الأول عند 17450 نقطة، تجاوزت توقعات المحللين المقدرة سابقا بنحو 16500 نقطة، ما قد يدفع السوق لمستويات 18000 نقطة على الأقل، بنهاية شهر إبريل.

وعلى صعيد الربع الثانى بالكامل، رجح تحقيق السوق صعود %10، مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 19200 نقطة، مقابل 17450 نقطة.

وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فانتج لتداول الأوراق المالية، إن خفض الفائدة سيصب إيجابا فى مصلحة السوق، ما يحفزه لمواصلة اتجاهه الصاعد.

وتوقع أداء ايجابياً للشركات صاحبة المديونيات المرتفعة، والشركات الاستهلاكية، وشركات القطاع العقارى.

وتعد شركة حديد عز، وبالم هيلز للتنمية، وغبور أوتو، وراية القابضة، من أبرز الشركات المثقلة بالديون فى سوق المال.

يقول «توفيق» إن الخفض الجديد للفائدة يمنح السوق عمقاً جيداً، ويعزز معدلات السيولة، ما ينعكس إيجابا على الطروحات الحكومية المرتقبة.

يشار إلى أن البورصة المصرية، كانت قد شهدت عدد من الأخبار الايجابية فى الربع الأول من العام الحالى، ما حفزها لتحقيق ارتفاعات جيدة، من بين تلك الأخبار خفض معدلات الفائدة %1، وتراجع معدلات التضخم إلى %14.3، وهو ما يقترب من مستهدفات المركزى، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 38.2 مليار دولار.

وبلغت قيم التداول على فى الربع الأول من 2018، نحو 112.1 مليار جنيه، مقابل 90 مليار جنيه فى الربع الأخير من 2017.