«EGX30» يستهدف الاستقرار أعلى 17600 نقطة قبل العطلات

توقع خبراء التحليل الفنى سعى مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، للاستقرار قرب مستويات مقاومة 17600 نقطة في آخر جلسات الأسبوع الحالي غدًا الأربعاء، قبل عطلتى رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

ورهن الخبراء تمكن «EGX30» من التحول للأداء الإيجابي بالحفاظ على مستوى 17600 نقطة، ما قد يؤهله لاستهداف 17800 نقطة، وحال فشله في ذلك ربما يتجه لاختبار منطقة الدعم ما بين 17400 و17450.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بعدما صعد «EGX30»، بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 17608 نقاط.

وارتفع كل من « EGX70» بنحو 0.07%، عند مستوى 3444 نقطة، و«EGX100» بنسبة 0.36%، عند 5130 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.49 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7 مليارات، ليغلق عند 1.183 تريليون، مقابل 1.176 تريليون.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 61.46 مليون و53 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بنحو 114.47 مليون جنيه.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد حالة من الأداء المتباين على مستوى جميع مؤشراتها منذ بداية جلسات هذا الأسبوع.

وأشار عطا إلى تمكن المؤشر الرئيسي “EGX30” من الإغلاق أعلى مستوى 17600 نقطة، مدعومًا بعودة النشاط مرة أخرى لقطاع الإسكان بقيادة سهم مصر الجديدة،

فضلًا عن قرب إعلان نتائج الأعمال نصف السنوي، والتي قد تظهر معدلات نمو إيجابية لكثير من القطاعات القيادية، وعلى رأسها «البتروكيماويات»، و«الأسمدة»، و«الأغذية»، و«الأدوية»، و«المصرفي».

واستكمل أن من بين المؤثرات التي دعَّمت ارتفاع المؤشر الرئيسي، تنفيذ بعض عمليات الاستحواذ، خلال الفترة الماضية، بحوالى 1.9 مليار دولار،

وكذلك اقتراب بعض صفقات الاستحواذ أو الطروحات الجديدة التي قد تدعم الأداء الإيجابي للبورصة المصرية، خلال الفترات المقبلة.

وتوقّع عطا أن يستهدف «EGX30» التجربة على مقاومة 17800 نقطة، بجلسة الغد، على أن يتمكن من اجتيازها عقب العودة من عطلات رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

وعلى صعيد «EGX70»، أشار إلى أن المؤشر يشهد حاليًّا أداء تصحيحيًّا من مستويات 3700 لأعلى 3400 نقطة، متوقعًا استعادة الأداء الإيجابي مع نهاية جلسات الأسبوع الحالي، ليقترب من مستوى 3500 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة واصلت اليوم حصد المكاسب اليومية.

واستكمل عيد أن “EGX30” ارتفع نحو 96 نقطة، بفضل استمرار الأداء الإيجابي، والصعود لأغلب الأسهم القيادية، وسط اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح وزيادة المراكز المالية تدريجيًّا.

وتوقّع استهداف «EGX30» التجربة على اختبار واستعادة مقاومة 17700 نقطة، وحال اختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف المستوى التالي 17800 نقطة.

وأشار عيد إلى أنه في حال ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية، فإن مؤشر “EGX30” ربما يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعلى صعيد « EGX70»، لفت عيد إلى تباين تحركات المؤشر اليوم، قبل أن يغلق على ارتفاع محدود بنحو نقطتين.

وتوقع اتجاه “EGX70” لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 3400 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

ويري محمد رضوان، محلل فني لأسواق المال بشركة تريدبيديا الإمارتية، أن “EGX30” ما زال يتحرك في نطاق عرضي على المدى قصير ومتوسط الأجل، ما بين منطقة المقاومة حول 18250 نقطة، والدعم الرئيسي حول 16500 نقطة.

وواصل رضوان أنه من المتوقع أن يستهدف «EGX30» على المدى القريب اختبار مستوى المقاومة المهمة 17600 نقطة، وحال عدم القدرة على تخطيها، من المرجح تنامي عمليات جني الأرباح والبيع، خاصة مع تراجع أحجام التداول خلال الارتفاعات الأخيرة .

وحدد رضوان مستوى الدعم الحالي لـ«EGX30» عند 17450، وفي حال كسره لأسفل يجب تخفيف المراكز سريعًا، وانتظار الانتهاء من الموجة التصحيحية لمعاودة الشراء من جديد.

وأشار إلى أن “EGX70” اقترب حاليًّا من منطقة المقاومة 3450-3500 نقطة، محددًا مستوى الدعم 3200 نقطة، والذي يمثل كسره تأكيدًا لدخول المؤشر في اتجاه هابط على المدى قصير الأجل.

ونصح رضوان المتعاملين بعدم الانجراف وراء الحسابات الهامشية، وتوفير سيولة كافية بالمحفظة لا تقل عن 40%.