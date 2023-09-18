«EGX30» يخترق 20000 نقطة بنهاية تعاملات الربع الثالث

توقّع خبراء البورصة المصرية اتجاه المؤشر الرئيسى “EGX30” لاختبار منطقة المقاومة 20000 – 20100 نقطة بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الحالي، في حال اختراقه مستوى 19800 والثبات أعلاه، خلال الأسبوع الحالى، على أن يكون 19500 دعمًا رئيسيًّا له في حالة التصحيح.

ورجّح الخبراء أيضًا اتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” لاختراق منطقة المقاومة عند 3900 – 3920 نقطة، علي أن يكون مستوى الـ3850 – 3860 دعمًا رئيسيًّا.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم علي صعود جماعي، إذ ارتفع “EGX30” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751.78 نقطة، بينما صعد كل من “EGX70″ بنحو 0.94% إلى 3890.71، و”EGX100” الأوسع نطاقًا بـ0.73% إلى 5724.02.

ودعّم هذا الصعود الجماعي الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب، بصافي قيم تداولات بلغت نحو 323.5 مليون جنيه، في حين فضّل المصريون والعرب البيع بحوالي 271.7 و51.8 مليون على الترتيب.

كما سجل إجمالي قيم التداولات على الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه، وبلغ رأس المال السوقي حوالي 1.3 تريليون، وجرى التعامل على أسهم 199 شركة مقيدة، ارتفع منها 88، بينما انخفض 58، واستقر 53 عند مستويات الأحد.

وقال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن” EGX30″ شهد صعودًا طفيفًا خلال جلسة اليوم، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، فيما واصل نظيره “EGX70” تسجيل مستويات جديدة، وما زال أمامه الكثير لتحقيقه.

ورجح الفقي اتجاه “EGX30” لاختراق مستوى المقاومة الهام 19800 نقطة خلال الأسبوع الحالى، مضيفًا أن ثباته أعلاه سيدفعه للتجربة علي مستوى 20100 بالاعتماد علي منطقة الدعم الرئيسية له عند 19500.

وتوقع أيضًا اتجاه “EGX70” لاختراق مقاومة 3920 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متسلحًا بمستوى دعم 3850 في حال التصحيح.

في السياق نفسه، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن أداء “EGX30” اتسم بالإيجابية خلال جلسة اليوم، إذ إنه اتجه لتحقيق قمة تاريخية جديدة مع صعوده بنهاية التعاملات بمقدار 82.96 نقطة.

وأرجع ذلك إلى الأداء الإيجابي المستمر والصاعد لأغلبية الأسهم القيادية، إلي جانب استمرارية اتجاه المؤسسات الأجنبية للشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجيًّا.

وأكمل عيد أن “EGX70” نجح، خلال جلسة اليوم، في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي له عند 3860 نقطة مرتفعًا بمقدار 36.32 بنهاية التعاملات،

مرجعًا ذلك للأداء الإيجابي وصعود أغلبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع أن الأداء الإيجابي لأغلبية الأسهم القيادية سيدفع “EGX30” لاختبار مقاومة 19800 نقطة، والذي سيتجه عقب اختراقه والاستقرار أعلاه لاستهداف منطقة 20000 بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الحالي.

ورجّح أيضًا اتجاه “EGX70” لاختبار مستوى المقاومة المهم له عند 3900 نقطة، مستدركًا إنه في حال ظهورعمليات تصحيح وجني أرباح على أسهمه فقد يتراجع لمستوى دعمه الرئيسي عند 3860.