«EGX30» يختبر مقاومة 11400 نقطة بدعم ارتفاعات الأسهم القيادية

توقع خبراء التحليل الفنى استهداف مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الصعود لمستوى 11600 نقطة، على أن يختبر مقاومة 11400، خلال تحركاته الراهنة، وذلك فى ظل عمليات جنى الأرباح المتوقعة فى إطار التحركات العرضية المسيطرة عليه، منوهين إلى أن الأداء الإيجابى، أمس الثلاثاء، جاء مدعومًا بتحركات العديد من الأسهم القيادية، وعلى رأسها «التجارى الدولي».

كما توقعوا تحركEGX70 عرضيًا ما بين مستويات 1820 – 2200 نقطة، لحين ظهور أحداث جوهرية تغير من وضعية المؤشر.

وارتفع EGX30، بنحو %1.63 ليغلق عند مستوى 11395 نقطة، وEGX70 EWI، %1.27 مسجلًا 2127 تقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، %1.38 عند مستوى 3105 نقاط.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 6.88 مليار، ليسجل 722.04 مليار، مقابل 715.16 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بصافى قيمة بلغت 17.68 مليون، و5.25 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للمصريين بقيمة 22.93 مليون جنيه.

أرجع ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، صعود مؤشر EGX30 ، أمس الثلاثاء نتيجة الأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى، الذى تمكن من الإغلاق قرب أعلى مستوى سعرى له بالجلسة عند 51.40 جنيه، الذى ارتفع بنسبة %0.98 مشيرًا إلى أنه سيستهدف مستوى المقاومة 54 جنيها.

واعتبر نبيل صعود EGX30، فى إطار التحركات العرضية المسيطرة عليه ما بين مستويات 11150 – 11600 نقطة.

ولفت إلى أنه حال تعرض المؤشر لأى ضغوط بيعية فإنه قد يقترب من مستوى 11000 نقطة، الذى من المتوقع أن يكون عقبة عن مواصلة التراجع، ليعاود استهداف مستويات 11450 نقطة تليها 11600 نقطة.

وأشار «نبيل» إلى توجه السيولة فى السوق نحو أسهم القطاع العقارى والصناعى والغزل والنسيج.

وفى سياق موازٍ، نوه إلى إغلاق مؤشر EGX70 على صعود قوى، فى إطار الارتداد التصحيحى من مستوى 1933 نقطة كأدنى مستوى وصل إليه فى الهبوط الأخير.

وتوقع «نبيل» سيطرة التحركات العرضية على EGX70 خلال الفترة القادمة ما بين مستويات الدعم 1820-1870 نقطة، والمقاومة 2200 نقطة، وذلك لحين ظهور أحداث جوهرية تغير من الوضع الراهن.

وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى الأداء الإيجابى لجميع مؤشرات البورصة أمس، ليغلق EGX30 على ارتفاع نحو 183 نقطة، مدعومًا بالتحركات الإيجابية للعديد من الأسهم القيادية.

وقال «عيد» إن المؤشر يستهدف اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 11400 نقطة، وحال تمكنه من ذلك يستهدف المقاومة التالية عند 11600 نقطة.

واستدرك أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح قرب مستويات المقاومة الرئيسية، فإن المؤشر ربما يعاود الهبوط فى اتجاه مستوى الدعم الرئيسى 11200 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال «عيد» إن المؤشر نجح فى اختراق مستوى المقاومة 2100 نقطة، ما يؤهله لاستهداف التالى عند 2160 نقطة.

ولفت إلى أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 2100 نقطة.