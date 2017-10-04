EGX30 يخالف نظراءه ويهبط فى ختام الأربعاء



رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية الأسبوع على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.54%، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.



هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 13854نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.50% عند مستوى 796 نقطة ، وصعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% عند مستوى 1785نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 2333 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.21% عند مستوى 12829نقطة.





وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13.8 مليون جنيه، و13 مليون جنيه، و72.8 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 49.7 مليون جنيه، و51.7 مليون جنيه على التوالى .



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، بصعود 107سهم من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 58 سهما وبقى 22 سهما دون تغيير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء EGX100 الذى صعد بنسبة 0.34% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الاجنبية والعرب.

