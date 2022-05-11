«EGX30» يحاول التماسك أعلى دعم 10800 نقطة تجنباً لمزيد من الهبوط

حدد خبراء التحليل الفنى سيناريوهين لتحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 خلال الفترة المقبلة، أولهما التماسك قرب مستوى الدعم الحالى 10800 نقطة، ومعاودة الصعود فى اتجاه مستوى 11000 نقطة مجددًا، وثانيهما عدم التماسك والهبوط نحو مستويات الدعم الثانى 10700 نقطة ثم 10500 نقطة لاحقًا.

وقال الخبراء إن استمرار عمليات جنى الأرباح على الأسهم القيادية، مع بلوغها مستويات مقاومات مهمة، قد يؤدى بالمؤشر EGX30إلى المزيد من التراجع، خاصة مع مخاوف ارتفاع معدلات التضخم، ومن اتجاه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الحالى.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس –الثلاثاء- على هبوط جماعى، إذ انخفض EGX30 بواقع %0.87 ليغلق عند 10811 نقطة، وتراجع EGX70 EWI، بنحو %0.74 مسجلًا 1847 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %0.87 إلى 2808 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 636.77 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 5.82 مليار، ليسجل 706.09 مليار جنيه، مقابل 711.91 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى قيمة 14.74 مليون جنيه، و16.32 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون شراء بنحو 31.07 مليون جنيه.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح من قبل المؤسسات المالية على الأسهم القيادية، دفعت EGX30 للهبوط أمس فاقدًا ما يزيد على 95 نقطة.

ولفت «عيد» إلى أنه بالرغم من ذلك فإنه تمكن من التماسك بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى 10800 نقطة.

وأضاف «عيد» أن استقرار EGX30أعلى الدعم الرئيسى السابق ذكره قد يدفعه لمعاودة الصعود فى اتجاه مستوى المقاومة الرئيسى 11000 نقطة.

وتابع: أنه حال استمرار الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح وعدم تمكن المؤشر من الحفاظ على الاستقرار أعلى 10800 نقطة فقد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثانى 10700 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال «عيد» إن المؤشر لم يتمكن أمس من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسى وهو 1860 نقطة، ما قد يدفعه لاستكمال الهبوط فى اتجاه مستوى الدعم التالى 1800 نقطة.

واستكمل أنه فى حالة عودة القوى الشرائية مجددًا فإن المؤشر قد يتجه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسى وهو 1860 نقطة.

وقال محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية بشركة Tradepedia، إن EGX30، تعرض لعمليات جنى أرباح مع اقترابه من مستويات 11300-11000 نقطة، التى توافقت مع مستويات مقاومة رئيسية للعديد من الأسهم القيادية، مثل «التجارى الدولى» حول 46 جنيهًا، وسهم مدينة نصر حول 2.60 جنيه.

ونوه «رضوان» إلى أن عمليات جنى الأرباح على المؤشر الرئيسى تزامنت مع مخاوف المستثمرين من قيام المركزى برفع أسعار الفائدة على غرار الفيدرالى الأمريكي، بعد أن عاودت معدلات التضخم فى الارتفاع مرة أخرى، نتيجة إغلاقات بالصين على خلفية تفشى فيروس كورونا.

وتوقع «رضوان» أن يواصل EGX30، الهبوط فى اتجاه مستويات الدعم 10690 نقطة، وحال استمرار الضغوط البيعية ربما يصل إلى 10500 نقطة، والتى من المرجح أن تظهر قربها القوى الشرائية مرة أخرى.