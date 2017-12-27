EGX30 يتسلح بسهم CIB فى مواجهة انخفاض قيم التداولات

أحمد علىتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، حين تمسك المؤشر الرئيسى للسوق EGX30، بالصعود متسلحًا بسهم «التجارى الدولى» رغم انخفاض قيم التداولات للجلسة الرابعة على التوالى، بين مستويات 500 – 700 مليون جنيه مقارنة بـ 1.2 – 1.5 مليار جنيه فى الجلسات

أحمد على

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، حين تمسك المؤشر الرئيسى للسوق EGX30، بالصعود متسلحًا بسهم «التجارى الدولى» رغم انخفاض قيم التداولات للجلسة الرابعة على التوالى، بين مستويات 500 – 700 مليون جنيه مقارنة بـ 1.2 – 1.5 مليار جنيه فى الجلسات السابقة.

جاء تباين المؤشرات وسط انقسام المتعاملين بين البيع والشراء، وسجل المصريين صافى بيعى بقيمة 34.9 مليون جنيه، فى مقابل صافى شرائى للأجانب والعرب بذات القيمة 34.9 مليون جنيه.

توقع محللون أن تتحرك البورصة بشكل عرضى خلال جلسة الثلاثاء، ويدور مؤشرها الرئيسى صوب مستوى 14800- 14900 نقطة، فيما يسير نظيره EGX70 على نفس المنوال مستهدفًا مستوى 825 نقطة.

صعد مؤشر EGX30 بنسبة %0.54 مسجلًا مستوى 14922.85 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 هبوطًا بنسبة %0.19 مسجلًا 826.36 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة %0.30 مغلقًا عند مستوى 1691.62 نقطة.

أغلق رأسمال البورصة السوقى، عند مستوى 806.976 مليار جنيه، رابحًا 3.5 مليار جنيه، سجلت التداولات على الأسهم ما قيمته 746.825 مليار جنيه.

من جهته قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب بشركة أصول للسمسرة، إن تماسك سهم البنك التجارى الدولى أدى إلى مواصلة المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 اتجاهه الصاعد.

أضاف أنه رغم صعود المؤشر الرئيسى للسوق إلا أن انخفاض قيم التداولات يُعد إشارة سلبية توحى بتعرض المؤشر لارتدادة تصحيحية مؤقتة، مرجعًا هبوط التداولات إلى إجازات نهاية العام، وغياب الأجانب بمناسبة أعياد الكريسماس.

أوضح أن السوق تتحرك بشكل صاعد على المدى الطويل، متوقعًا تحرك المؤشر الرئيسى EGX30 بشكل عرضى مائل للتراجع نحو مستوى 14800 نقطة.

رجح السعيد، تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل عرضى بجلسة اليوم الأربعاء، مستهدفًا مستوى 825 نقطة.

رشح سهم التجارى الدولى للتحرك صوب مستوى 76 جنيهًا، فيما يدور سهم طلعت مصطفى عند مستوى الدعم 9.45 جنيه، متوقعًا تماسك السهم عنده، كما يتحرك سهم المجموعة المالية هيرمس قرب مستوى الدعم 22.90 جنيه.

من جهته قال مهاب عجيبة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض قيم التداولات يعود إلى طبيعة فترة نهاية العام، واحتفالات الكريسماس، وغياب الأجانب عن السوق فى تلك الإجازات.

أضاف أن المؤشرات الراهنة توحى بارتداد تصحيحى هابط للمؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على المدى القصير، ليتحرك خلال الجلستين المقبلتين بين مستويى 14800 – 15000 نقطة.

أكد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن البورصة فى مجملها العام تتحرك نحو الصعود لتسجل مستويات قياسية فى العام الجديد.