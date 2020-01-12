EGX30 يتجه لاسترداد جزء من خسائر الأسبوع الماضى

يتوقع محللون فنيون اتجاهاً صعودياً للبورصة خلال الأسبوع الحالي ، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضى التى تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

وظهرت على السطح مجدداً مطلع الأسبوع الماضى أصداء التوتر بالتزامن مع اغتيال الولايات المتحدة القائد الإيرانى البارز قاسم سليمانى، تبع ذلك ضربات جوية إيرانية على قواعد عسكرية أمريكية بالعراق، وسط مخاوف من التصعيد.

وفى خضم تلك الأحداث هددت تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا لوقف زحف قوات الجيش الليبى على العاصمة طرابلس، ما أدى لهبوط حاد للبورصة خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع، تجسد فى تراجع مؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %6.2 إجمالاً بجلسة الأحد والاثنين، ثم استرد جزءاً من خسائره بصعوده %4.6 بجلسة الأربعاء والخميس، فيما توقفت التداولات الثلاثاء بسبب إجازة أعياد الميلاد المجيد.

ويرجح الخبراء تحركات للمؤشر الثلاثينى نحو 14050 نقطة، مع استمرار حركة سهم التجارى الدولى نحو مستويات 86 جنيها، مقارنة مع 83.6 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضى.

على صعيد التداولات الأسبوعية شهدت السوق تراجعاً جماعياً، وسط خسائر لرأس المال السوقى مع سيطرة الاتجاه البيعى على تعاملات العرب والأجانب رغم ارتفاع التداولات.

وخسر مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نحو %1.22 إلى 13729 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.65 إلى 522.4 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %2.56 إلى 1363 نقطة.

قالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن هدوء الأحداث الجيوسياسية سيدعم السوق الأسبوع الجارى، وسيتجه المؤشر الثلاثينى صوب 14000 نقطة، مع ترجيحات بحدوث عمليات جنى أرباح جزئية على الأسهم التى ستنال نصيبها من الارتفاعات.

ولفتت إلى أن السيولة مازالت مرتبطة بعمليات المتاجرة على المدى القصير فى ظل حالة عدم اليقين، والتخوفات من أى ردود فعل خارجية، مشيرة إلى أن أسهم السبعينى مازالت تفتقر للسيولة والارتداد الضعيف مقارنة بأسهم الثلاثينى.

كما أشارت إلى أن هناك بعض الأسهم من المتوقع أن تحقق أداء إيجابيا، أبرزها أسهم قطاع الشحن والتفريغ، وإعمار، وطلعت مصطفى، وجى بى أوتو.

وقالت دعاء زيدان، مدير تداول بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك فى نطاق 13800 و 14050 نقطة خلال الأسبوع الجارى، مع تحرك سهم التجارى الدولى بين 84 و86 جنيهاً.

وأضافت: يتحرك السبعينى بين 510 و 540 نقطة، وتخطيه 540 نقطة يدعم EGX70 لاستئناف الصعود.

اشارت زيدان إلى أن أسهم بايونيرز القابضة والشركات التابعة لها: الجيزة، والكابلات الكهربائية، والصعيد للمقاولات، والمتحدة، من المرجح أن تشهد أداء إيجابيا بدعم ما نشر حول تحول الأولى لكيان قابض، وتوقعات إعلان القيم العادلة لأسهم تلك الشركات الثلاثاء القادم.

وخلال الأسبوع الماضى خسر رأس المال السوقى 10.7 مليار جنيه، منهيا تداولاته عند مستوى 696 مليار جنيه، مقابل 706.7 مليار جنيه نهاية الأسبوع السابق له، فيما سجلت قيمة التعاملات صعودا إلى 13.2 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه. واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر بنحو %65.5 من التعاملات وكان نصيب الأجانب %26.2 متجهين للبيع بصافى 5 ملايين جنيه، والعرب %8.3 بمبيعات 64.1 مليون جنيه