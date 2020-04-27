«EGX30» مرشح لاستهداف 11100 نقطة لتعويض خسائر البورصة بسبب «كورونا»

توقع خبراء التحليل الفنى تحركات إيجابية لـ البورصة على الأجل القريب، عقب عودة القوة الشرائية مجددًا للظهور فى السوق، ليتمكن مؤشرها الرئيسي «EGX30»، من اجتياز مستوى المقاومة 10500 نقطة.

وأشار خبراء البورصة إلى أن اجتياز المقاومة 10500 نقطة، ستدفع المؤشر لاستهداف مستويات 11100 نقطة ، وبالتالى يعوض نحو %50 من خسائره بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما سيفتح عدم التمكن من اجتياز المقاومة السابقة الباب للتحركات العرضية ما بين 9200 إلى 10500 نقطة.

وأنهى «EGX30» تعاملات أمس على صعود بنسبة %2.54، مسجلا 10377 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %2.29 ، عند مستوى 1120 نقطة.

وتخطت قيم التداول على الأسهم حاجز المليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 9.5 مليار ليسجل 564.89 مليار، مقابل 555.38 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وقال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر «EGX30»، تمكن أمس من مواصلة الصعود الذى يعكس بدء التعافى، منذ جلسة نهاية الأسبوع الماضى مستهدفا مستوى المقاومة 10500 نقطة.

وأشار إلى أن تمكن «EGX30» من اجتياز المقاومة 10500 نقطة يفتح الباب لاستهداف مستوى 11100 نقطة والتى تمثل بدورها استرداد نحو %50 من الخسائر التى لحقت بالمؤشر منذ بداية العام وتحديدًا جراء تداعيات فيروس كورونا.

وتوقع تمكن «EGX30» من تخطى مستوى المقاومة سالف الذكر بنجاح على الأجل القريب ومن ثم الصعود نحو مستهدفاته الأولى، لافتًا إلى أن ظهور القوى الشرائية مجددا خلال الفترة الماضية والتى دفعت المؤشر الرئيسى للصعود من مستويات 8100 إلى 10400 نقطة تعزز من الحركات الإيجابية المتوقعة للمؤشر، وعلى جانب آخر قد يعزز استنزاف القوى البيعية من مسار الصعود.

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن « EGX30» تمكن من الارتفاع بنحو 256 نقطة خلال تعاملات أمس مدعوما بالصعود القوى فى آخر جلسات الأسبوع الماضي.

ورجح أن يتجه «EGX30» لإعادة التجربة على مستوى المقاومة 10500 نقطة، وحال تمكنه من اختراقها بأحجام تداولات تتجاوز المليار جنيه يستهدف المؤشر الصعود لمستوى 11100 نقطة.