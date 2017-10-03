EGX100 يخالف نظراءه ويصعد فى ختام جلسة هابطة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء EGX100 الذى صعد بنسبة 0.34%، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 13930 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 7



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء EGX100 الذى صعد بنسبة 0.34%، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 13930 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 784 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند مستوى 1768 نقطة، بينما هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 2322 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 0.30% عند مستوى 12802 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى 5.1 مليون جنيه و83.2 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى 90.8 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه و5.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 69 سهم من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 98 وبقى 18 دون تغير.