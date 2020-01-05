EGX 30 يستقبل العام الجديد بتحركات متأرجحة

أنهت تعاملات أسبوعها المنقضى على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، وأرباح لرأس المال السوقي، بدعم مشتريات أجنبية.

يتوقع خبراء سوق المال، تحركات متأرجحة للبورصة المصرية فى أول أسبوع تداول للعام الجديد، مع استمرار هيمنة سهم البنك التجارى الدولى على المؤشر الثلاثيني.

يُرجح الخبراء أن يشهد الأسبوع الحالى الذى تقطعه فى المنتصف إجازة عيد الميلاد تحركات بين (13720) و(14200) نقطة، وسط صعود انتقائى لعدد من الأسهم بقطاعات مختلفة.

أنهت البورصة المصرية تعاملات أسبوعها المنقضى على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، وأرباح لرأس المال السوقي، بدعم مشتريات أجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى «EGX30 « بشكل طفيف %0.11 إلى مستوى 13899.5 نقطة، و»EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.32 إلى 536.6 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.52 منهيًا الأسبوع عند 1399 نقطة.

ربح رأس المال السوقى 6.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المُنقضي، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، مقابل 700.5 مليار الأسبوع السابق له، بينما تراجعت التداولات إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات الأسبوع السابق.

استحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة %75.3 بينما كان نصيب المستثمرين الأجانب %17.2 بمشتريات قيمتها 13.5 مليون جنيه، والعرب %7.4 بمبيعات 24.2 مليون جنيه.

قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن «الثلاثينى» من المتوقع أن يتأرجح هذا الأسبوع، وتشهد جلسات النصف الأول تحركات هادئة، ثم يتحول للصعود بالنصف الثاني.

رجح تحرك «EGX70» بين (13850) و(14200) نقطة، مع هيمنة سهم التجارى الدولى عليه، الذى من المتوقع أن يستهدف صعودًا محدودًا بين 82 و85 جنيهًا، مقارنة بإغلاق 83 جنيهًا الخميس الماضي.

توقع تحرك سهم المنتجعات السياحية بين 2.30 و2.55 جنيه، مقابل إغلاق 2.39 جنيه، وبايونيرز بين 5.25 و5.55 جنيه، مقارنة 5.37 جنيه الخميس الماضي، والقلعة القابصة بين 2.40 و2.65 جنيه، مقابل 2.47 جنيه.

على صعيد المؤشر السبعيني، قال الأعصر إنه من المتوقع تحركه فى نطاق (533) و(540) نقطة، مع تحركات مجموعة من أسهمه أبرزها الكابلات الكهربائية بين 1.35 و1.47 جنيه، مقابل 1.43 جنيه الخميس الماضي، والعامة لمنتجات الخزف والصينى «شيني» بين 2.75 و3.05 جنيه، مقابل 2.8 جنيه الخميس، والقناة للتوكيلات الملاحية بين 14 و15 جنيهًا، مقابل 14.2 جنيه.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يتحرك السوق عرضيا مائلا للهبوط بالنصف الأول من الأسبوع، على أن يبدأ بالصعود فى النصف الثانى عقب العودة من إجازة عيد الميلاد.

رجح استهداف المؤشر الثلاثينى بين (13720) و(14000) نقطة هذا الأسبوع، فيما قدر تحركات سهم البنك التجارى الدولى بين 78.5 و84.90 جنيه فى يناير، مشيرًا إلى أنه مازال المُسيطر على تحركات المؤشر.

يرى أنه من المرجح أن تستعيد السوق تعافيها فى الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار البنك المركزى فى سياسته النقدية التوسعية، واستمرار تراجع التضخم.