EG Bank يدرس ضخ 100 مليون جنيه في قرض رؤية

كتب- سيد بدر: يدرس EG Bank ضخ 100 مليون جنيه في القرض الذي يرتبه بنكا الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي لصالح شركة رؤية العقارية. ووفقًا لمصدر مطلع، خاطب البنكان قائمة تزيد على 10 مصارف محلية للمشاركة فى تدبير القرض الذى…



كتب- سيد بدر:

يدرس EG Bank ضخ 100 مليون جنيه في القرض الذي يرتبه بنكا الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي لصالح شركة رؤية العقارية.

ووفقًا لمصدر مطلع، خاطب البنكان قائمة تزيد على 10 مصارف محلية للمشاركة فى تدبير القرض الذى يجرى ترتيبه بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح مجموعة «رؤية» القابضة للاستثمار العقارى، بينما منحت قائمة تضم 5 مصارف محلية الموافقة على تغطية شريحة بنحو 1.37 مليار جنيه من القرض المشترك، وهي البنك العربى، وبنك الشركة المصرفية SAIB، والاستثمار العربى، وEG Bank.

وحصلت الشركة على قرض معبري بقيمة مليارى جنيه، موزعًا بواقع 1.6 مليار من البنك العربى الأفريقى الدولى و400 مليون من «الأهلى»، لحين الانتهاء من تدبير التمويل الأساسى؛ ويجرى تدبير التمويل بأجل زمنى يصل إلى 6 سنوات، ويوجه لتعزيز استثمارات الشركة، بالإضافة إلى سداد مديونيات قائمة، كما يتزامن التمويل مع سعى الشركة لطرح %30 من أسهمها فى البورصة المصرية قبل نهاية العام.

وقال شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، في وقت سابق لـ”المال” إن عملية تسويق التمويل لا تزال مستمرة، متوقعًا إغلاقه وتوقيع العقود النهائية وبدء الاستخدام فى الربع الأول من 2018.

في سياق آخر أشار المصدر إلى أن البنك ضخ نحو 121 مليون جنيه في القرض الذي وقعته البنوك لصالح الشركة للعامة للبترول خلال أكتوبر الماضي.

وتوقع ارتفاع محفظة قروض الشركات بالبنك لتصل إلى 26.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وتزيد بنسبة 20% خلال العام المقبل .

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصري الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى في 2017، ارتفاع أرباحه بنسبة 21% على أساس سنوي، نتيجة نمو إيرادات الفوائد، لتصل إلى 373.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 308.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.