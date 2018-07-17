«EdVentures » تفتح التقديم لاحتضان شركات ناشئة جديدة

جهاد سالمفتحت شركة EdVentures، التابعة لدار نهضة مصر، اليوم الثلاثاء، باب التقديم لاستقبال شركات ناشئة جديدة في برامج الاحتضان التي تقدمها، حتى يوم 23 يوليو الجاري، ويمكن للمتقدمين ملء طلبات الالتحاق عن طريق الموقع الإلكتروني، ومن المنتظر أن تبدأ الدورة الثانية شهر سبتمبر المقبل بعد تصفية وا

جهاد سالم

فتحت شركة EdVentures، التابعة لدار نهضة مصر، اليوم الثلاثاء، باب التقديم لاستقبال شركات ناشئة جديدة في برامج الاحتضان التي تقدمها، حتى يوم 23 يوليو الجاري، ويمكن للمتقدمين ملء طلبات الالتحاق عن طريق الموقع الإلكتروني، ومن المنتظر أن تبدأ الدورة الثانية شهر سبتمبر المقبل بعد تصفية واختيار الشركات التي ستلتحق بالبرنامج.

وتقدم EdVentures برامج احتضان للشركات التي تمتلك منتجًا أو خدمة، وتلتحق تلك الشركات ببرنامج المسرع (Accelerator) والذي يتم من خلاله دعم الشركات بالخبرة اللازمة لفهم المنافسة وتطوير المنتجات بصورة أفضل لزيادة تنافسيتها، إلى جانب تقديم الدعم اللازم والتدريب للشركة لاستقطاب العمالة التي تحتاجها، بالإضافة إلى مساعدتها في الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية وإمداد تلك الشركات الناشئة بالتدريب والخبرة اللازمة في إدارة المشروعات والشركات.

وتعاقدت EdVentures مع خمس شركات ناشئة في دورتها الأولى التي بدأت شهر يناير 2018 وهي: “أوتو –OTO” و”جرينش –Greenish” و”إنتربرينل –”Entreprenelle و”عجلة الكتب –Books Bike” و”يحكى أن –Yohka Ana”.

وتعد EdVentures، أول شركة رأس مال مخاطر تدعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التعليم وتكنولوجيا التعليم والثقافة، وتقدم الشركة، الدعم الفني والخبرة والاستثمارات اللازمة لمساندة وتطوير تلك المشاريع الناشئة وإنجاحها.

وقد تم إنشاؤها بالشراكة مع مشروع “انطلاق” التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومشروع تعزيز ريادة الأعمال SEED التابع للوكالة الأمريكية USAID.