EDF الفرنسية: مصر تمتلك فرصا كبيرة للاستثمار بالطاقة

هاجر عمران وسمر السيد: قال نيكولا كاتشاروف، المدير العام لمصر فى شركة EDF الفرنسية، العاملة بمجال الطاقة، إن السوق المصرية تحتوى على فرص كبيرة للاستثمار فى مجال الطاقة، إلا أن فاعلية التحول إلى الطاقة المتجددة تتم بشكل منخفض نسبيا. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام إبدو تحت



هاجر عمران وسمر السيد:

قال نيكولا كاتشاروف، المدير العام لمصر فى شركة EDF الفرنسية، العاملة بمجال الطاقة، إن السوق المصرية تحتوى على فرص كبيرة للاستثمار فى مجال الطاقة، إلا أن فاعلية التحول إلى الطاقة المتجددة تتم بشكل منخفض نسبيا.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان المدن المستدامة، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للاستثمار فى الطاقة الشمسية على وجه التحديد مقارنة بما تمتلكه أوروبا إلا أن السوق تواجه أيضا تحديات فى استغلالها.

وقال إن الشركة تدعم التحول فى مناخ الأعمال بمصر، خاصة بعد الأزمات التى مرت بها، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة بالقطاع العمرانى إلى جانب إقرار بعض القوانين المهمة مؤخرا.