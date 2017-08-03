EDF الفرنسية تشيد بإمكانيات مصر فى الطاقة الكهربائية

عمر سالم:استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، نائب رئيس هيئة كهرباء فرنسا EDF والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة الفرنسية، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.وأشاد نائب رئيس الـ EDF، بما تم من انجازات بقطاع الكهرباء والطاقة المصرى، مؤكدا أن الإمك

عمر سالم:



استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، نائب رئيس هيئة كهرباء فرنسا EDF والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة الفرنسية، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.

وأشاد نائب رئيس الـ EDF، بما تم من انجازات بقطاع الكهرباء والطاقة المصرى، مؤكدا أن الإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر تؤهلها لتكون مركز إقليمى للطاقة.

أكد وزير الكهرباء خلال اللقاء على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول، وأشاد بعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأضاف أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة من أجل تعزیز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، وكفاءة الطاقة، والشبكات الذكیة، والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة .



تم خلال اللقاء استعرض إمكانيات EDF للعمل فى مختلف مجالات الطاقة، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات للتعرف على أحدث التكنولوجيات.



وتم خلال اللقاء استعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع والتحكمات، موضحاً أن القطاع يرحب بالأفكارالجديدة، وطلب تقديم مقترح يتضمن عدد من المشروعات الريادية القابلة للتطبيق لتحقيق الإستفادة لكل من قطاع الكهرباء، وEDF، موجها بالتنسيق لبحث آليات التعاون بينهما.



وأبدى شاكر فى نهاية اللقاء رغبة القطاع فى الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة لدى EDF ، مشيراً أنه سيتم تذليل كفاة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.







