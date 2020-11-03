«Ecomondo» يتحدي «كورونا» ويطلق أكبر حدث رقمي.. «الأسبوع الأخضر»

بدأت اليوم الثلاثاء فاعليات أكبر حدث رقمي عن الاقتصاد الأخضر و الدائري “Ecomondo” وتنظمه مجموعة المعارض الإيطالية “IEG” خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر 2020.

المشاركون في المعرض

ويشارك في المؤتمر 30 دولة روبا وحوض البحر الأبيض المتوسط ​​وأمريكا الشمالية.

ومعرض Ecomondo كان من المقرر أن ينعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز ريميني ولكن أصدر رئيس الوزراء الإيطالي مرسوم بوقف المعارض والمؤتمرات ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة “كوفيد 19”.

وقالت المجموعة الإيطالية، الرائدة في مجال المعارض الدولية في بيان، إن الملتقي الرقمي من شأنه أن يعزز التواصل والتجارة بين الشركات والمشترين تحت عنوان أسبوع أخضر مزدوج لـ Ecomondo و Key Energy.

أهم القضايا

وسيبدأ معرض Ecomondo فاعلياته بمناقشة مخاطر التلوث البلاستيكي في حوض البحر الأبيض المتوسط وسيتبع ذلك جلسة عامة دولية حول الصفقات الخضراء للدول وإجراء نقاش شامل بين ممثلي المؤسسات والشركات الوطنية والدولية.

وكن المقرر إطلاق مبادرة Bluemed بحر متوسطي صحي خالٍ من البلاستيك” من خلال المفوضية الأوروبية والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمصنعي البلاستيك لمواجعة مخاطر التلوث البلاستيكي في حوض البحر المتوسط

كما سيتم مناقشة أفضل الممارسات للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي تنظمها منظمة Green Growth Community، ستقدم 7 مشاريع ممولة من قبل برنامج Interreg MED وبرنامج الحياة 2021.

ومن المقرر مناقشة أيضا خطة عمل المفوضية الأوروبية في الاقتصاد الدائري ومجال تدوير المياة واعادة استخدامها، ويشمل المؤتمر فيديوهات للعارضين والمشترين وبث مباشر.

مجموعة المعارض الدولية

ومجموعة المعارض الإيطالية (IEG) المدرجة، هي شركة رائدة في إيطاليا في تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين في قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبي، ولها فروع في ريميني وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى في ميلانو وأريتسو.

وتقوم بتنظيم 5 معارض في مجالات الأطعمة والمشروباتو المجوهرات والموضة؛ السياحة والضيافة و الرياضة والترفيه؛ التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

ونفذت أعمال خارجية في الولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة والصين .

أنهت IEG السنة المالية 2019 بإجمالي إيرادات بلغت 178.6 مليون يورو ، وأرباحًا صافية قدرها 12.6 مليون يورو.