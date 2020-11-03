استثمار

«Ecomondo» يتحدي «كورونا» ويطلق أكبر حدث رقمي.. «الأسبوع الأخضر»

يبدأ المعرض فاعلياته بمناقشة مخاطر التلوث البلاستيكي في حوض البحر المتوسط
أحمد عاشور 1:14 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 1:14 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت اليوم الثلاثاء فاعليات أكبر حدث رقمي عن الاقتصاد الأخضر و الدائري “Ecomondo” وتنظمه مجموعة المعارض الإيطالية “IEG” خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر 2020.

المشاركون في المعرض

ويشارك في المؤتمر 30 دولة روبا وحوض البحر الأبيض المتوسط ​​وأمريكا الشمالية.

ومعرض Ecomondo كان من المقرر أن ينعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز ريميني ولكن أصدر رئيس الوزراء الإيطالي مرسوم بوقف المعارض والمؤتمرات ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة “كوفيد 19”.

وقالت المجموعة الإيطالية، الرائدة في مجال المعارض الدولية  في بيان، إن الملتقي الرقمي من شأنه أن يعزز التواصل والتجارة بين الشركات والمشترين تحت عنوان أسبوع أخضر مزدوج لـ Ecomondo و Key Energy.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربى يستقبل السفير البريطانى ويبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك

أهم القضايا

وسيبدأ معرض Ecomondo فاعلياته بمناقشة مخاطر التلوث البلاستيكي في حوض البحر الأبيض المتوسط وسيتبع ذلك جلسة عامة دولية حول الصفقات الخضراء للدول وإجراء نقاش شامل بين ممثلي المؤسسات والشركات الوطنية والدولية.

وكن المقرر إطلاق مبادرة Bluemed بحر متوسطي صحي خالٍ من البلاستيك” من خلال المفوضية الأوروبية والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمصنعي البلاستيك لمواجعة مخاطر التلوث البلاستيكي في حوض البحر المتوسط

اقرأ أيضا  محافظة أسيوط تفاوض 5 كيانات لتأسيس مشروع نقل جماعي

كما سيتم مناقشة أفضل الممارسات للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي تنظمها منظمة Green Growth Community، ستقدم 7 مشاريع ممولة من قبل برنامج Interreg MED وبرنامج الحياة 2021.

ومن المقرر مناقشة أيضا خطة عمل المفوضية الأوروبية في الاقتصاد الدائري ومجال تدوير المياة واعادة استخدامها، ويشمل المؤتمر فيديوهات للعارضين والمشترين وبث مباشر.

مجموعة المعارض الدولية

ومجموعة المعارض الإيطالية (IEG) المدرجة، هي شركة رائدة في إيطاليا في تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين في قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبي، ولها فروع في ريميني وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى في ميلانو وأريتسو.

اقرأ أيضا  يضم 5200 قطعة .. افتتاح متحف شرم الشيخ بعد دمجه بين السياحة الثقافية والشاطئية

وتقوم بتنظيم 5 معارض في مجالات الأطعمة والمشروباتو المجوهرات والموضة؛ السياحة والضيافة و الرياضة والترفيه؛ التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

ونفذت أعمال خارجية  في الولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة والصين .

أنهت IEG السنة المالية 2019 بإجمالي إيرادات بلغت 178.6 مليون يورو ، وأرباحًا صافية قدرها 12.6 مليون يورو.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

«البيئة»: الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات قبل نهاية العام

عصام عميرة 9:00 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

محافظة أسيوط تفاوض 5 كيانات لتأسيس مشروع نقل جماعي

مدحت إسماعيل 8:57 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

«التعاون الدولى» تناقش مع إيطاليا المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون

أحمد عاشور 6:40 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي يترأسان اجتماع لجنة إدارة برنامج مبادلة الديون ويبحثان إطلاق مرحلة رابعة

أحمد عاشور 7:14 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقيتين مع إيطاليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة الروبيكي

أحمد عاشور 7:08 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

«س و ج» كل ما تريد معرفته عن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية

أحمد عاشور 7:00 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20