ECMA تسعى للتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية

❏ مصادر: 4 سنوات مدة مجلس الإدارة والتشكيل من 9 أعضاءالمال ـ خاصتسعى الإدارة الحالية للجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد للجمعيات الأهلية بعد صدوره بشكل رسمى فى مايو الماضى.وقالت مصادر بالجمعية إن الأخيرة كانت تخطط لإجراء الانتخابات الدورية للتجد

❏ مصادر: 4 سنوات مدة مجلس الإدارة والتشكيل من 9 أعضاء

المال ـ خاص

تسعى الإدارة الحالية للجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد للجمعيات الأهلية بعد صدوره بشكل رسمى فى مايو الماضى.

وقالت مصادر بالجمعية إن الأخيرة كانت تخطط لإجراء الانتخابات الدورية للتجديد الثلثى للأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة، ولكن بعد صدور القانون الجديد قررت الجمعية إلغاء الانتخابات التجديدية والانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، للدعوة لإجراء انتخابات كاملة للمجلس.

وأضافت المصادر أنه وفقاً للقانون الجديد فسيتم انتخاب أعضاء المجلس المقبل من خلال الانتخابات المباشرة، وستبلغ مدة تولى المجلس 4 سنوات، كما تم الاتفاق على إبقاء عدد الأعضاء فى المجلس كما هو مطبق حاليا 9 أعضاء لضمان التمثيل العادل للمشاركين بالجمعية.

وكان النظام الأساسى السابق للجمعية ينص على انتخابات 9 أعضاء بمجلس الإدارة لمدة 6 سنوات، مع إجراء انتخابات تجديدة لثلث الأعضاء كل عامين.

وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن أغلبية الأعضاء الحاليين أبدوا موافقة مبدئية على الترشح من جديد للدورة القادمة، فى إطار خططهم لاستكمال جهود المشاركة فى تطوير سوق المال وتدريب المهتمين بصناعة الأوراق المالية.

ويضم المجلس الحالى لجمعية الأوراق المالية كلا من محمد ماهر، نائبا للرئيس وقائما بأعمال الرئيس بعد رحيل المؤسس محمد تيمور، وخالد أبوهيف أمينا للصندوق، وعمرو رؤوف أمينا عاما، وعضوية كل من أيمن صبرى، رفيق مطر، علاء عامر، محمد رضا، محمود جبريل، وسامح صبور المدير العام.

وتطرقت المصادر لشرح موقف الجميعة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون سوق المال، والتى تتيح تشكيل اتحاد للعاملين بسوق المال، وأوضحت أن سوق المال بانتظار موافقة مجلس النواب على التعديلات حتى تصبح سارية، وبعد ذلك سيتم الحديث عن توحيد كل الجمعيات العاملة بسوق المال والتى يبلغ عددها 6 فى كيان واحد ممثل للصناعة.

وكان محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال مساء الإثنين الماضى، فى الاجتماع الموسع للجمعية مع قيادات سوق المال، إن الفترة المقبلة تتطلب التوحد وتكاتف الجهود من جمعيات الأوراق المالية للدمج فى كيان واحد يمثل نقابة لحماية العاملين فى السوق، ويعتبر الممثل الأوحد للقطاع، مع الاستفادة من الأصول المملوكة لتلك الجمعيات فى توفير عوامل النجاح للاتحاد المنتظر.

وتشهد سوق المال حاليا تواجد عدد من جميعات الأوراق المالية النشطة على رأسها الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية للاستثمار والتمويل.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لجمعية الأوراق المالية، فقد تم تأسيسها في 16 أبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، لتضم ممثلى مجال الأوراق المالية وسوق المال، والعاملين فى مجالات السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأسمال المخاطر، إدارة الأصول, التداول عبر الإنترنت, إدارة علاقات المستثمرين, المقاصة, الاستشارات المالية، التأجير التمويلى.

ومن الأهداف الرئيسية للجمعية خلق منبر للعاملين لتبادل الآراء، وتوفير قناة لربط السوق بالجهات الرقابية والحكومية، فض المنازعات بين الأعضاء، التوعية بأساليب الاستثمار من خلال إصدار النشرات والكتب الدورية وغير الدورية، وإقامة الدورات التدريبية لرفع المستوى المهاري والفني للعاملين في المجال، وتنظيم المؤتمرات والندوات؛ لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي قد تؤثر في أداء الاقتصاد عامة وسوق الأوراق المالية خاصة.