ECMA تخاطب الاستثمار لتأكيد صحة ترشح أبوهيف

شريف عمر :أرسلت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA خطابا لوزارة الاستثمار يتضمن تأكيدا بأن شركة المتلقى العربى للاستثمارات من الأسهم النشطة فى البورصة المصرية، بما يؤكد صحة موقف ترشح خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة المتلقى العربى للاستثمارات للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة بعضوية البورصة.وقا

شريف عمر :

أرسلت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA خطابا لوزارة الاستثمار يتضمن تأكيدا بأن شركة المتلقى العربى للاستثمارات من الأسهم النشطة فى البورصة المصرية، بما يؤكد صحة موقف ترشح خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة المتلقى العربى للاستثمارات للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة بعضوية البورصة.

وقال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية: الأخيرة تلقت شكوى من شركة الملتقى بعد استبعاد أبوهيف من الانتخابات، وقمنا بدورنا الاستشارى للوزارة، وخطابنا الجهة الإدارية المختصة للتأكيد على صحة موقف أبوهيف، وعدم قانونية استبعاده من الانتخابات.

وأضاف ماهر فى تصريحات خاضة لـ”المال”: الخطاب تضمن دعوة الوزارة للنظر فى الطعن المقدم من أبوهيف، وإيقاف انتخابات البورصة على مقعد شركات السوق الرئيسية بشكل احتياطى وتجنباً لأية أزمات قانونية قد تنتج عن إجراء الانتخابات فى موعدها، أو الانتظار لحين صدور قرار محكمة القضاء الإدارى فى القضية المقامة من أبوهيف.

ونشرت المال، منذ قليل، لجوء خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار استبعاده من انتخابات مجلس إدارة البورصة، وتم تحديد جلسة 22 يوليو الحالى للنظر فى الشق المستعجل من الدعوى.

واختصت شركة الملتقى العربى ومرشحها خالد أبوهيف، جريدة المال بالبيان الصحفى الذى يوضح ملابسات موقف أبوهيف من الانتخابات، والتى شرح فيها مستجدات الوضع فى الفترة من 13 يوليو الحالى والذى شهد ترشحه للانتخابات حتى الآن.

وأشار البيان- الذى حصلت المال على نسخة منه- إلى أن شركة الملتقى العربى قامت بالطعن على قرار لجنة فحص الاعتراضات، وقد شمل الطعن شق مستعجل بتأجيل تنفيذ قرار اللجنة وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، وتم تحديد جلسة السبت 22 يوليو الحالى للنظر فى الشوق المستعجل.

وأضاف البيان: تم التقدم للجهات الإدارية المختصة بمذكرة تتضمن الإجراءات القانونية التى اتخذتها الملتقى العربى، بجانب مجموعة من الوثائق التى حصلت عليها الشركة من الرقابة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة باعتماد معايير الشركات النشطة، وذلك وفقا للقرارت الوزارية المنظمة لانتخابات البورصة، والتى رأت الشركة صحة وسلامة اعتبار شركة الملتقى العربى من الشركات النشطة ومن ثم استيفاؤها للشروط الواجب توافرها فى المرشح المتقدم.

ودعت شركة المتلقى العربى فى البيان كل الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى للبورصة والتى أبدت دعهما لأبوهيف لاستمرار جهود الدعم والمساندة فى الانتخابات المنتظرة يوم 24 يوليو الجارى، وذلك فى ضوء ما ستقرره محكمة القضاء الإدارى.

وبنهاية الأسبوع الماضى، تقدم هاشم السيد المرشح لاقتناص مقعد الشركات الرئيسية بتظلم ضد صحة ترشح منافسه خالد أبوهيف، مستندا فى الطعن على أن شركة الملتقى العربى للاستثمارات ليست من الأسهم النشطة، وهو ما علق عليه أبوهيف بتأكيد نشاط اسهم الشركة وحصوله على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد صحة موقفه، إلا أن لجنة فحص الكعون قضت بقبول طعن السيد وأقرت باستبعاد أبوهيف.