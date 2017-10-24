ECG تشرف على تنفيذ قريتين ذكيتين ببنى سويف والسادات

محمود زكي كلفت وزارة الاتصالات شركة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» باﻹشراف على تنفيذ قريتين ذكيتين بمدينتى السادات وبنى سويف الجديدة. قال المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة «ECG»، إن الشركة تتولى اﻹشراف على تنفيذ قرية ذكية فى مدينة بنى سويف…

محمود زكي

كلفت وزارة الاتصالات شركة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» باﻹشراف على تنفيذ قريتين ذكيتين بمدينتى السادات وبنى سويف الجديدة.

قال المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة «ECG»، إن الشركة تتولى اﻹشراف على تنفيذ قرية ذكية فى مدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 54 فدانًا شرق النيل، وبدأ العمل بالمرحلة اﻷولى بالمشروع.

وأوضح علوبة أن المشروع يهدف إلى أن يكون نقطة ارتكاز لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنى سويف ونواة لنشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بين الشباب، خاصة طلاب الجامعات؛ بهدف تنمية قدراتهم، اعتمادًا على احتياجات السوق من التخصصات الوظيفية الجديدة.

ولفت إلى أهمية المنطقة لما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط بالاحتياجات المحلية والعالمية، وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد بشكل مباشر وغير مباشر.

وتنفذ الحكومة عددًا من المبادرات والمشروعات القومية، ومن بينها نشر المناطق التكنولوجية فى مختلف المناطق بمصر، وفى مقدمتها محافظات الصعيد، ويهدف المشروع إلى ضم المصالح الحكومية من مرور ومحليات واستثمار وغير ذلك، بحيث تتيح للمواطن بمحافظة بنى سويف استخراج جميع الأوراق المطلوبة من مكان واحد.

وتابع أن مثل هذه المناطق تسهم فى توفير بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للتدريب المتخصص والإبداع والابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وقال علوبة إن «ECG» تتولى اﻹشراف على تنفيذ قرية ذكية بمدينة السادات على مساحة 50 فدانًا، ومن المقرر البدء فى أعمال المرحلة اﻷولى بالمشروع نهاية العام الحالى.

ونوه بأن المشروع ينفذ بنظام المشاركة بين وزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الانتهاء من توصيل المياه والصرف بتكلفة تقدر بنحو 45 مليون جنيه.

وأضاف أن القرية ستكون أول قرية ذكية بالدلتا، وتعتبر أيضًا نقلة حضارية لمحافظة المنوفية، وتضم القرية مبانى لخدمة المواطنين ومنافذ للبنوك والمحالّ والتدريب، بجانب مبانٍ للابتكار وريادة الأعمال والشركات، وأيضًا للمرافق والبنية التحتية.

ويأتى ضمن المشروع القومى لرئيس الجمهورية ليستهدف إنشاء قرى ذكية فى 7 مدن تقع على مساحات تتراوح بين 450 و500 فدان، وهى أسوان وبنى سويف وأسيوط والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب والإسماعيلية، باستثمارات حوالى 20 مليار جنيه؛ بهدف تنمية صناعة الإلكترونيات محليًّا ورعاية المطورين.