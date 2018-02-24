EBRD يسعى إلى المشاركة فى تمويل 6 موانئ جافة ومحطة تحلية

سمر السيد قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» والممثل المقيم للبنك فى القاهرة، إن مصرفها يخطط لتوفير تمويلات بقيمة 1.5 مليار يورو للسوق المحلية فى 2018 توجه لتنفيذ عدد من…

سمر السيد

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» والممثل المقيم للبنك فى القاهرة، إن مصرفها يخطط لتوفير تمويلات بقيمة 1.5 مليار يورو للسوق المحلية فى 2018 توجه لتنفيذ عدد من المشروعات، من بينها تنفيذ 6 موانئ جافة، علاوة على العمل، مع هيئة قناة السويس فى مشروع محطة لتحلية المياه.

وأبدت تفاؤلها بعمل البنك بمصر لهذا العام، غير أنها رفضت الكشف عن أى تفاصيل تتعلق بمشروع البنك مع هيئة قناة السويس، مؤكدةً أن الوقت لايزال مبكرا للإفصاح عن ذلك.

وقالت :«نأمل وصول استثماراتنا هذا العام على الأقل، للرقم الذى حققناه العام الماضى، وهو 1.5 مليار يورو».

وأضافت أن عام 2017 يعتبر قياسيا فى عمل البنك الأوروبي محليا؛ مشيرة إلى أنه تمت مضاعفة التمويلات التى توزعت فى جميع قطاعات الاقتصاد، ومن أبرزها التوقيع على عقود بـما يقرب من 400 مليون يورو، مع مؤسسات مالية، ومثلها فى مشروعات «بنبان» للطاقة المتجددة فى أسوان ، علاوة على مشروعات فى البنية التحتية، مثل السكك الحديدية والصرف الصحى بالفيوم، والتصنيع والخدمات و«الأجروبيزنس».

وكانت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد وقعت مع جانيت هاكمان فى نوفمبر الماضى، اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو.

وأعلن البنك – فى وقت سابق من العام الماضى – تقديم قرض مشترك مع مؤسسات تمويلية أخرى، بقيمة 87 مليون دولار لشركة «إنفينتى» للطاقة الشمسية و«إب فوجت» للطاقة لصالح بناء وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية بسعة إجمالية 80 ميجاوات فى مجمع «بنبان» بصعيد مصر التى يصل إجمالى إنتاجها إلى 1.8 جيجاوات.

ولفتت جانيت هيكمان، إلى أن مصرفها افتتح مكتبه الثانى بمصر فى الإسكندرية فى العام الماضى أيضا.

يشار إلى أن إجمالى استثمارات البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى مصر فى الخمس سنوات الماضية، سجلت أكثر من 3 مليارات يورو فى أكثر من 70 مشروعا فى العديد من القطاعات الاقتصادية، كدعم الأعمال التجارية الصغيرة وتعزيز دور المرأة فى الأعمال التجارية، وسوق العمل علاوة على مشروعات البنية التحتية.