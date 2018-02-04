EBRD يستثمر 1.5 مليار يورو في مصر العام الماضي

سمر السيد:قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير "EBRD"، أن البنك استثمر فى مصر نحو1.5 مليار يورو فى العام الماضى فى كل قطاعات الاقتصاد، مشيرة إلى أنه يدعم مجيء المستثمرين إلى السوق المحلية. أضافت فى كمتها بفعاليات ملتقى مصر الثالث

سمر السيد:

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير “EBRD”، أن البنك استثمر فى مصر نحو1.5 مليار يورو فى العام الماضى فى كل قطاعات الاقتصاد، مشيرة إلى أنه يدعم مجيء المستثمرين إلى السوق المحلية.

أضافت فى كمتها بفعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، أن البنك سيعقد الاجتماع الإقليمى الأول فى مايو المقبل بحضور عدد كبير من المسئولين.

وتعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلاً منذ عام 2012 حتى مارس 2017 وصل إلى 2.3 مليار يورو في 43 مشروعًا في البلاد بالمجالات المالية والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات ومشروعات البنية التحتية كالطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل.