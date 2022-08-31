‏«EBRD» و«البورصة» يبحثان خطة إعادة هيكلة شركات «النيل»

تبحث كل من البورصة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، عقد لقاءات مع شركات سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، لاستكمال المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة الخاصة بهم.

قالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، إن خطة إعادة الهيكلة بدأت فى أغسطس 2021، وانتهت فعلياً مطلع مايو الماضى، موضحة أن 23 شركة من إجمالى الشركات المقيدة بسوق الأسهم الصغيرة التزمت بخطة إعادة الهيكلة كاملة، فيما تخلفت 3 تم ضمها للقائمة «د».

وأكدت السواح لـ«المال» أن البورصة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة لبدء جولات ترويجية للشركات الأكثر نشاطًا وتحديدًا المنضمة لقائمة «تميز»، بخلاف خطة الترويج للسوق ذاتها.

كانت البورصة المصرية قد أصدرت قرارًا فى يونيو 2021، نص على إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعٍ معتمد ومسجل لدى البورصة لبدء خطة الهيكلة.

وتضم قائمة «تميز» حوالى 9 شركات من إجمالى الكيانات المقيدة، على رأسها «المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات» و«فرتيكا للصناعة والتجارة».

ونصت خطة إعادة الهيكلة حينها، على إلزام الشركات بالتعاقد مع مركز بحوث، إلى جانب تطوير علاقات المستثمرين، وتوطيد قواعد الحوكمة.

وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة أن البنك الأوروبى قدم خلال خطة إعادة الهيكلة دعمًا ماليًا بواقع %75 من تكاليف الخطة، التى تراوحت بين 120 إلى 150 ألف جنيه لكل شركة. وقالت إن 22 شركة من بين الكيانات الملتزمة بخطة إعادة الهيكلة حصلت على الدعم، باستثناء «مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام – إيجى ستون