EBRD وأفريكانفيست يتفاوضان للاستحواذ على حصة بأندية وادى دجلة

■ قيمة الصفقة تدور حول 20 مليون دولار وحسمها فى الربع الثانى من العام إيمان القاضى وشريف عمرعلمت «المال» أن تحالفاً استثمارياً يضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وصندوق AfricaInvest - أفريكانفيست التونسى -، اقتربا بقوة من الاستحواذ على حصة أقلية فى رأسمال شركة أندي

■ قيمة الصفقة تدور حول 20 مليون دولار وحسمها فى الربع الثانى من العام

إيمان القاضى وشريف عمر

علمت «المال» أن تحالفاً استثمارياً يضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وصندوق AfricaInvest – أفريكانفيست التونسى -، اقتربا بقوة من الاستحواذ على حصة أقلية فى رأسمال شركة أندية وادى دجلة، فى صفقة تدور قيمتها حول 20 مليون دولار لتصبح أول استثمار فى هذا النشاط يتوافق مع قانون الرياضة الجديد.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن التحالف يسعى للاستحواذ على حصة من أسهم شركة وادى دجلة القابضة، التى ترغب فى التخارج الجزئى من الشركة التابعة لها، يعقب ذلك إجراء عملية زيادة رأسمال للمساهمين، بهدف تمويل توسعات أفرعها الرياضية.

ووفقاً للمعلومات المتاحة، تتبع «أندية وادى دجلة»، شركة وادى دجلة القابضة، ويتوزع هيكل ملكيتها بين «القابضة»، و%15 لصالح صندوق MENA LTV ، التابع للمجموعة المالية هيرمس، إلى جانب حصص مستثمرين عرب.

ورجحت المصادر، إنهاء الصفقة مع نهاية الربع الثانى من العام الحالى، لافتة إلى أن الخطة المستقبلية تشمل قيد وطرح نسبة من أسهم شركة الأندية فى البورصة، بهدف إتاحة آلية للتخارج الجزئى لبعض المساهمين، إلى جانب إجراء زيادة رأسمال.

ويلزم القانون الجديد، الأندية الرياضية الخاصة أو الجماهيرية، بالتحول لنظام الشركات المساهمة، والسماح بالقيد فى البورصات، بالإضافة لاحتمالية فصل الأنشطة الرياضية فى شركات مستقلة، وبالتالى تصبح الصفقة المرتقبة، أول استثمار فى القطاع بعد إقراره.

ويوضح الموقع الإليكترونى لوادى دجلة، أن ذراع الأندية يملك حتى الأن 5 أفرع بمناطق هليوبوليس المعادى والنخيل، ومدينة السادس من أكتوبر، وتأسست الشركة عام 2002، عبر إنشاء نادى وادى دجلة بالمعادى، ليصبح أول نادى رياضى خاص فى مصر.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق أفريكانفيست، يدخل السوق المصرية لأول مرة، فى محاولة للاستفادة من الرواج المحتمل لاستثمارات القطاع الرياضى، التى باتت محل اهتمام عقب صدور قانون الرياضة.

وعلمت «المال» أن مكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة، يتوليان مهام المستشار القانونى لشركة وادى دجلة القابضة فى الصفقة.

وتأسست شركة أفريكانفيست عام 1994، كجزء من مجموعة Integra Group، وهى متخصصة فى الخدمات الاستثمارية والمالية فى تونس، وتمتلك خبرات بمجال الاستثمار بالأسهم فى القارة الأفريقية، وخلال السنوات الماضية ركزت على الفرص المتاحة بقطاعات الخدمات المالية، والأعمال التجارية الزراعية، والقطاع الاستهلاكى والتجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتدير حاليا 17 صندوقاً بأصول 1.2 مليار دولار، وفقاً لموقعها الإليكترونى.

فيما يركز EBRD، منذ فترة، على زيادة استثماراته فى السوق المصرية، سواء عبر البورصة أو الشركات غير المقيدة، وأكدت قياداته فى تصريحات صحفية سابقة، اعتزامه استثمار مليار يورو، على الأقل، فى السوق المصرية، خلال العام الحالى للاستفادة من خطط الإصلاح الجرئية للاقتصاد، فى حين ضاعف البنك الاستثمارات إلى 1.5 مليار يورو، بنهاية العام الماضى.

وبدأت وادى دجلة القابضة، العمل فى السوق المصرية عام 1994، عبر إنشاء الشركة المصرية للمشروعات الهندسية والتجارية «إيجيبرو» والتى تعمل حالياً فى 14 دولة أفريقية، إلى جانب إطلاق مشروعات عقارية وسياحية فى مصر، وبلدان أفريقية أخرى، كما تستثمر فى العديد من المجالات، مثل التعليم، والأماكن الترفيهية.