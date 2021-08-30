بورصة وشركات

«e – cards» تتعاون مع «السكك الحديدية» لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا

عبر تدشين بوابات بالمحطات
أسماء السيد 9:16 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21 9:16 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

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 أبرمت شركة  «e – cards» العاملة فى مجال الحلول الذكية المتكاملة، وإحدى الشركات التابعة  لمجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، مؤخرا تعاقدا مع هيئة السكك الحديدية المصرية لاستحداث نظام إلكترونى جديد  لحجز تذاكر القطارات.

 وقال محمود كمال، المدير التنفيذى بالشركة، إنها تعاقدت مؤخرًا مع هيئة السكك الحديدية بهدف تطوير منظومة الحجز فى السكك الحديدية وميكنة خدماتها.

محمود كمال: النظام الجديد سيكون له دور كبير فى الحد من التهرب

 وأوضح أن التعاون المشترك بين «»e – cards»  وهيئة السكك الحديدية جاء بهدف تدشين نظام إلكترونى جديد لحجز تذاكر القطارات، مشيرًا إلى أن النظام سيتضمن عدة جوانب على رأسها إطلاق بوابات إلكترونية فى محطات القطارات لحجز التذاكر.

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 وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن الغرض من إطلاق نموذج حجز التذاكر إلكترونيًا يتمثل فى السعى لتقليل الهالك والقضاء على تهرب البعض من حجز التذاكر بالقطارات «التزويغ».

الشركة تتعاقد مع البنك «الزراعي» و«مصر» لتحويل بطاقات المعاشات إلى «ميزة»

 على جانب آخر وفيما يتعلق بتوسعات الشركة، كشف «كمال» أن شركته تعاقدت مع البنك الزراعى وبنك مصر بهدف تحويل المعاشات إلى بطاقات «ميزة» موضحًا أن بطاقات المعاشات كانت تُصدر من جانب هيئة التأمينات بشكل نمطى معين، ويتم التعامل معها إما من خلال منافذ الهيئة أو مكاتب البريد أو ماكينات الصرف.

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 وأشار إلى أن تلك الخطة أطلقتها هيئة التأمينات المصرية بالتعاون مع البنك المركزى المصري، وعدد من البنوك المحلية بهدف تحويل كل البطاقات التابعة لها إلى بطاقة «ميزة معاشات». 

وأكد أن الشركة بدأت بالفعل فى عمليات تحويل البطاقات فيما تستهدف أن يتم إصدار ما يزيد عن 2 مليون بطاقة حتى نهاية العام الجاري.

 وكشف أن شركته تسعى حاليا إلى تقديم الحلول الذكية المتكاملة فى المجال التعليمي، موضحًا أنها بدأت أولى خطواتها الفعلية للتعاقد مع إحدى الجامعات لتقديم خدماتها الإلكترونية.

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و»e-cards» هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إى فاينانس»، ونجحت مؤخرًا فى الحصول على شهادة الترخيص الخاصة بإصدار بطاقات «ماستر كارد» MasterCard العالمية.

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بقلم أسماء السيد

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