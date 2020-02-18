«Digified» تتطلع لإتمام جولتها التمويلية الأولى قبل نهاية العام

هناك مفاوضات حالية مع مستثمرين محليين ودوليين لضخ أول تمويل، ومن المتوقع إتمام الاتفاق النهائى قبل نهاية العام الجارى.

تستهدف الشركة المصرية الناشئة «Digified»، المتخصصة فى حلول التعرف على هوية العملاء، الانتهاء من جولتها التمويلية الأولى خلال العام الجارى.

وقال إبراهيم حسان ، الرئيس التنفيذى للشركة- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن هناك مفاوضات حالية مع مستثمرين محليين ودوليين لضخ أول تمويل، ومن المتوقع إتمام الاتفاق النهائى قبل نهاية العام الجارى.

وتستهدف «Digified» التوسع فى تقديم خدمات التحقق من هوية العملاء للقطاع المالى المصرفى وغير المصرفى والقطاعات الأخرى التى تحتاح إلى هذه الخدمات فى الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن «Digified» هى إحدى ثلاث شركات تجرى فى الوقت الحالى اختبارات ضمن مختبر التكنولوجيا المالية بالبنك المركزى، بجانب شركتى «Valify» و»FRS Labs» فى إطار سعى البنك المركزى لميكنة مبادىء «اعرف عميلك» فى السوق المحلية.

وانتهى البنك المركزى من الدراسات الخاصة بمشروع ميكنة مبادىء اعرف عميلك «E-KYC» لإطلاق المرحلة الخاصة بالتنفيذ الفعلى خلال العام الجارى، وفقًا لتقرير حديث صادر عنه، ويُمكن المشروع العملاء من فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو أحد وكلائه، مما يسهم فى تحقيق الشمول المالى وتوفير الخدمات المالية لكل فئات المجتمع.

فى سياق متصل، أضاف «حسان» أن الشركة تقدم خدمات التحقق من هوية عملاء البنوك لفتح الحسابات إلكترونيًا بشكل تجريبى مع أحد أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، بموافقة البنك المركزى، كما تقدم خدماتها لعدد من الشركات الأصغر حجمًا فى القطاعات المختلفة.

ويسعى البنك المركزى إلى تعظيم دور الشركات الناشئة فى القطاع المصرفى المصرى ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى مهم على مستوى التكنولوجيا المالية.

ومن أجل ذلك دشن «المركزى» مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية وبدأ الفوج الأول حول ميكنة مبادىء «اعرف عميلك»، ويسعى من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات التنظيمية إلى تيسير إجراءات التراخيص والاعتماد للشركات الناشئة لتقدم خدماتها للسوق المحلية، كما يستهدف إطلاق مركز التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من العام الجارى، وصندوق تمويل الابتكارات بقيمة مليار جنيه.