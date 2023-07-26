«DIG» للتطوير العقاري تستحوذ على شركة بيرفكت كابيتال

أعلنت شركة DIG للتطوير العقاري الاستحواذ على شركة بيرفكت كابيتال ضمن خطتها التوسعية في السوق المصرية وبدء تسكين العملاء الذين بادروا بالحجز في مشروع Track 20 في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتزامن مع بدء التسكين في مشروع Z4 في جنة زايد.

مبيعات قياسية

وقال حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة DIG للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات بنحو مليار ونصف المليار في مشروعاتها منذ مطلع العام الجاري

وأضاف أنه من المقرر ضخ مليار جنيه استثمارات في أعمال الإنشاءات بمشروعات الشركة المختلفة حتى نهاية العام 2023.

ولفت إلى أن مشروع Track 20، عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويتكون من 5 بدروم ودور أرضي و14 دور متكرر.

مشروع Track 20 يطل مباشرة على الحديقة المركزية والمسجد الكبير والممشى السياحي على مساحة 5250 متر بتكلفة استثمارية تتخطى 1.5 مليار جنيه.

وأكد صلاح أنه تم البدء فى الإنشاءات ومن المقرر الانتهاء خلال 2026.

مشروع زايد

ومن جانبه قال هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة DIG، إن الشركة بصدد استخراج تراخيص البناء لمشروع Z4 في جنة زايد، وهو مشروع تجاري طبي، على مساحة 2500 متر ويخدم منطقة سكنية تضم أكثر من 10.000 نسمة.

ولفت إلى أن المشروع عبارة عن دور أرضي و3 أدوار متكررة باستثمارات مليار جنيه، ومن المقرر تسليمه بعد 3 سنوات

وأشار إلى أنه تم إسناد التصميمات لأحد أبرز الاستشاريين الدكتور هشام بهاء لضمان تقديم منتج عقاري مميز.

بدء الإنشاءات

وبدأت شركة DIG أعمال الإنشاءات بمشروعي “Track 10” و “Track 14” في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقع مشروعي “Track 10” و “Track 14” في أميز منطقة بالداون تاون قرب شركات البترول وسوق الذهب، بإجمالي مبيعات متوقعة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

مشروع Track 10، تجاري إداري طبي، يقع على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من أرضي و 10 أدوار، ومن المقرر تسليمه في2025.

مشروع Track 14، تجاري إداري طبي، يقع على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من أرضي و 14 دور، ومن المقرر تسليمه في 2025.

تفاصيل المشروعات

ويقع مشروع Track 12، في العاصمة الإدارية الجديدة أمام شركات الأدوية، على مساحة 2.500 متر مربع، ويضم دور أرضي و12 دور متكرر بأنشطة تجارية وإدارية وطبية.

ونجحت الشركة في تسويق 75% من مشروعات Track 10، Track 12، و Track 14 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت شركة DIG للتطوير العقاري قد تعاقدت مع شركة HRE Properties، لإدارة و تسويق المنتجات العقارية، لإدارة وتشغيل مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تعاقدت مع «هيلثي كير جروب» كمشغل طبي للمشروعات.