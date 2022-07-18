«ديدي» لخدمات النقل الذكي تعلن زيادة تعريفة الكيلومتر

أاعلنت شركة ديدي الصينية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول زيادة التعريفة المقررة لكل كيلومتر طوال أيام الأسبوع؛ لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين. جاءت تلك الزيادات عقب تهديدات كباتن شركات النقل الذكي (من ضمنهم ديدي) إغلاق التطبيق والامتناع عن العمل لحين إقرار الزيادة.

وحددت الشركة تعريفة الكيلومتر من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحًا بسعر 2.62 جنيه للكيلومتر الواحد، مقابل 2.57 جنيه لكل كيلومتر من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساء، و2.65 جنيه لكل كيلومتر من 12 مساء، وحتى 6 مساء يوم الجمعة.

أما الأيام من السبت إلى الخميس فحددت الزيادة حسب التوقيت، من 7 صباحًا وحتى 10 صباحًا بلغت سعر التعريفة لكل كيلومتر 2.73 جنيه، مقابل 2.60 جنيه من 10 صباحًا، وحتى 10 مساء، بينما بلغ سعر التعريفة 2.62 جنيه من 10 مساء وحتى 7 صباحًا.

وتشترط شركة ديدي في السائقين توافر رخصة قيادة سارية وبطاقة الرقم القومي وإجراء فيش جنائي وألا يقل موديل السيارة عن 10 أعوام من تاريخ الصنع.