DHL تخطط لزيادة حجم أسطولها بنسبة 15 % فى 2018

تستهدف شركة DHL إكسبريس مصر، التركيز على مدن صعيد مصر فى خطتها الاستثمارية خلال عام 2018، خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية بها.قال أحمد الفنجرى، المدير العام للشركة، إن تركيز الحكومة على الصعيد سوف يظهر الاحتياج لخدمات الشركة، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير عدد 2 عربة شحن متنقلة لخدمة صعيد مصر خلال ا

تستهدف شركة DHL إكسبريس مصر، التركيز على مدن صعيد مصر فى خطتها الاستثمارية خلال عام 2018، خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية بها.

قال أحمد الفنجرى، المدير العام للشركة، إن تركيز الحكومة على الصعيد سوف يظهر الاحتياج لخدمات الشركة، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير عدد 2 عربة شحن متنقلة لخدمة صعيد مصر خلال العام الجاري.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن DHL تخطط لزيادة حجم أسطولها بنسب تتراوح ما بين 10 إلى %15 خلال العام الجارى، وذلك لمواكبة حجم النمو الذى تشهده السوق المصرية حالياً.

وأكد الفنجرى أن الشركة تستحوذ على %50 من حجم السوق، وتستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول لمعدلات نمو أعلى من المستوى المحلى، لافتا إلى أن المجموعة حققت صافى ربح يصل إلى 3 مليارات و741 مليون يورو خلال العام الماضى، بزيادة قدرها %7.2 عن عام 2016 والتى وصلت الأرباح فيه إلى 3 مليارات و491 مليون يورو.

وأوضح أن المجموعة حققت إيرادات بنحو 60 مليار يورو خلال 2017، مقارنة بـ57 مليار يورو خلال العام السابق له بزيادة تصل إلى %5.4، موضحا أن الشركة جزء من «دويتشه بوست دى إتش إل» الرائدة عالمياً فى قطاع اللوجستيات والنقل.

وكان الفنجرى، أكد فى حوار لـ«المال»، أن الشركة تستهدف ضخ نحو مليار جنيه استثمارات بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه فى انتظار الحصول على الموافقات اللازمة للبدء فى هذه الخطة، والتى تتضمن تدشين مركز توزيع مصغَّر بمصر، والمقرَّر أن يستحوذ على %80 من حجم الاستثمارات المستهدفة.