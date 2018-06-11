DELL-EMC تستهدف مضاعفة أعمالها بالشرق الأوسط خلال 3 سنوات‎

محمود جمالقال محمد أمين نائب رئيس شركة DELL-EMC العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريفيا، إن شركته لديها خطة طموح للاستثمار فى المنطقة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن لديها مركزا للتميز بمصر يضم أكثر من 1200 موظف.وأوضح أمين لـ " المال " على هامش حفل الس

محمود جمال

قال محمد أمين نائب رئيس شركة DELL-EMC العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريفيا، إن شركته لديها خطة طموح للاستثمار فى المنطقة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن لديها مركزا للتميز بمصر يضم أكثر من 1200 موظف.

وأوضح أمين لـ ” المال ” على هامش حفل السحور الذى عقدته الشركة أمس الأول الأحد أن شركته تعكف حاليا على بناء قواعد بيانات موحدة بالتعاون مع الحكومة، كما تسعى أيضا إلى دعم رؤية القيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى.

وكانت قد قررت شركة ” DELL-EMC ” العالمية لحلول مراكز البيانات وتكنولوجيا الحوسبة السحابية تعيين طارق هيبة مديرا عاما لها فى مصر خلفا محمد طنطاوى والذى غادر الشركة نهائيا.

وأضاف أن الشركة استحوذت خلال الربع الأول من العام الحالى على 48.5% من مبيعات حلول مراكز البيانات فى أسواق الشرق الاوسط وتركيا وأفريقيا والذى يضم نحو 86 دولة، مقابل 62% بمصر وذلك طبقا لإحصائيات مؤسسة الابحاث التسويقية ” idc”.

وتوقع أنه بحلول عام 2030 ستختفى 85% من الوظائف وستخلق وظائف جديدة لذلك يجب وضع خطط تنافسية لمواكبة التطور الحادث فى الاسواق المجاورة مثل إسرائيل.

وعن نتائج أعمال الشركة بعد مضى أكثر من عام ونصف على صفقة الاندماج بين دل و اى ام سى ، قال أمين إن هذا الدمج هو الاكبر فى تاريخ صناعة تكنولوجيا المعلومات عالميا، وكانت الشركة تتوقع تحقيق مبيعات خلال العام الماضى 72 مليار دولار إلا انها ارتفعت إلى 81 مليارا.

يذكر أن هيبة كان يشغل منصب منصب مدير مبيعات الشرق الأوسط تركيا وأفريقيا فى دل إى إم سي، ويمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاما فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمل خلالها فى عدد من الشركات العالمية أبرزها كومباك واى بى ام، ودرس الاقتصاد فى الجامعة الامريكية بالقاهرة.م