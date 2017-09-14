DELL تشارك في معرض جيمز آريبيا دبي للألعاب الإلكترونية‎

المال – خاص أعلنت شركة DELL الأمريكية، اليوم، عن مشاركتها في معرض "جيمز آريبيا دبي 2017" للألعاب الإلكترونية، الذي يعتبر أكبر تجمع لألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، وتنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 من الشهر الحالى.ويشارك العملاق الأمريكي عبر عرض الحاسوبين



المال – خاص



أعلنت شركة DELL الأمريكية، اليوم، عن مشاركتها في معرض “جيمز آريبيا دبي 2017” للألعاب الإلكترونية، الذي يعتبر أكبر تجمع لألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، وتنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 من الشهر الحالى.

ويشارك العملاق الأمريكي عبر عرض الحاسوبين المحمولين “إنسبايرون 15 7567″Inspiron 15 7567 ، و”إيلين وير 15″Alienware 15، والحاسوبين المكتبيين “إيلين وير أورورا” Alienware Aurora (البرجي متوسط الارتفاع)، و”إيلين وير إيريا-51″Alienware Area-51.



ويهدف هذا الحدث، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، إلى إتاحة فرصة فريدة من نوعها أمام عشاق ألعاب الفيديو لممارسة الألعاب المرتقبة قبل طرحها العالمي، علاوة على الدخول في منافسات في ميادين الرياضة الإلكترونية، ومواجهة أفضل اللاعبين الموهوبين والمولعين باللعب في العالم الافتراضي بدولة الإمارات.

