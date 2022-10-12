«بنية» تُنهي 92% من إنشاءات مصنع كابلات الألياف الضوئية بمنطقة قناة السويس

انتهت مجموعة «بنية» العاملة فى مجال الحلول التقنية وإنشاء البنية التحتية لشبكات الإنترنت من %92 من إنشاءات مصنع كابلات الألياف الضوئية فى منطقة قناة السويس.

قال الدكتور أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بنية»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ %92 من إنشاءات مصنع بنية فى منقطة قناة السويس، فضلًا عن وصول %85 من المعدات اللازمة لعمليات التشغيل.

ويتم إنشاء المصنع وفقاً لاتفاقية تعاون جرى توقيعها فى مايو 2020 بين بنية والهيئة العربية للتصنيع، وشركة كورنينج الأمريكية بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه.

ويقام المصنع على مساحة 40 ألف متر مربع بالقطاع الجنوبى فى العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج تصل لنحو 500 مليون جنيه فقط، بحجم طاقة تبلغ 60 ألف كم كابل، بما يمثل أربعة ملايين كيلومترات من الألياف الضوئية.

وأوضح “مكي” فى تصريحات خاصة لـ”المال” -على هامش فعاليات الدورة الـ42 من معرض ومؤتمر جيتكس للاتصالات، الذى ينعقد من 10 إلى 14 أكتوبر الحالى فى مركز دبى للتجارة العالمي- أنه من المخطط أن يدخل مصنع بنية حيز التشغيل التجريبى قبل نهاية العام الحالى، على أن يبدأ عمله رسميًا فى 2023.

وكشف أن «بنية» استقبلت طلبات من 4 دول حتى الآن بغرض استيراد منتجات المصنع من الكابلات الضوئية اللازمة لتشغيل خدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أن %40 من الإنتاج سيتم توجيه لتغطية احتياجات السوق المصرية.

وفى سياق متصل، أشار إلى أن مجموعة بنية سوف تتواجد فى السوق السعودية قبل نهاية الشهر الحالى، لافتًا إلى أن الشراكة التى وقعتها «بنية تكنولوجيز» أمس مع مجموعة 42 المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية تمثل خطوة للتوسع فى السوق الخليجية.

يشار إلى أن «بنية تكنولوجيز» وقعت أمس خلال فعاليات معرض جيتكس اتفاقية شراكة مع مجموعة 42 الإماراتية بهدف التبادل الاستثمارى.