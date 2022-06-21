«CredPal» تخطط لتقديم نشاط «الاستهلاكي» فى مصر خلال 2022

◗❙على الشلقانى: «CASF» أتم صفقة استحواذ على الشركة مؤخرا

قال على الشلقانى الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو أنجلز» للاستثمار، إن شركة «CredPal» تُخطط لدخول السوق المحلية لتقديم نشاط التمويل الإستهلاكى خلال العام الجارى 2022.

يُذكر أن شركة كايرو أنجلز، أعلنت منذ أيام عن استثمارها فى شركة «CredPal» من خلال صندوقها الاستثمارى «CASF».

وأضاف الشلقانى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركة CredPal ومقرها فى نيجيريا تعمل بمجال التمويل الاستهلاكى، وتُخطط لتقديم النشاط فى مصر عقب الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وأوضح أن شركة «CredPal» من المفترض أن تُخاطب بعض الجهات الفترة المقبلة للحصول على رخصة تقديم النشاط فى السوق المحلية، لافتا إلى أنها تسعى للتواجد خلال العام الجارى 2022.

وقال على الشلقانى إن نشاط التمويل الاستهلاكى يُعد واحدًا من الأنشطة الواعدة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن «كايرو أنجلز» عادة ما تُجرى علاقات تبادلية فى الشركات محل الاستحواذ من الأسواق الخاصة بها للسوق المحلية والعكس.

وكايرو أنجلز «Cairo Angels» هى شبكة مكونة من مستثمرين ملائكيين، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة فى مراحلها الأولى، وأعلنت عن صندوقها الاستثمارى CASF سابقا، والذى يركز على الشركات الناشئة الأكبر حجما، إذ توجد فجوة فى تقديم التمويلات فى تلك المرحلة، كما يستهدف الصندوق الشركات ذات القيمة الأقل.

وجدير بالذكر أن شركة كايرو أنجلز بدأت عملها فى عام 2011 وتم تأسيسها من جانب مجموعة من الكوادر الذين لديهم خبرة بالاستثمار فى مجال رأس المال المخاطر وأيضا الاستثمار فى التكنولوجيا.

ووفقًا لما نشرتهُ «المال» سابقًا فإن شركة «كايرو أنجلز» قد نفذت منذ تأسيسها نحو 34 استثمارا، كما نفذت 5 تخارجات وهو رقم لا يمكن اعتباره قليلا، لأن فى مجال رأس المال المخاطر عدد الشركات التى تتعرض للفشل ليس محدودا أبدا، فقد يصل إلى %70.

وقال الشلقانى إن شركة «CredPal» تمتلك قاعدة عملاء كبيرة، بواقع 85 ألف عميل، هذا إلى جانب 4 آلاف نقطة بيع.

وكان نشاط التمويل الاستهلاكى قد حقق طفرة خلال العام الماضى 2021 بقيمة تمويلات بلغت 17 مليار جنيه مقارنة مع 8٫4 مليار جنيه خلال العام السابق له 2020.