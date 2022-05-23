«cred» تواصل توسعاتها بالسوق العقارية وتخترق منطقة غرب القاهرة

عقدت شركة “cred العقارية”، مؤتمرًا صحفيًا مؤخرًا للحديث عن مواصفات مشروعاتها واستثماراتها وخططها المستقبلية، ووضع القطاع العقارى فى ظل تذبذب الأسعار، كما أطلقت مشروعها الجديد تحت مسمى ever بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة غرب القاهرة.

أطلقت «ever» على مساحة 40 فدانًا.. ومفاوضات لاقتراض «300 إلى 400» مليون جنيه لتمويل إنشاءاته

بداية، رحب المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة “cred العقارية”، بجميع الحضور، وبدأ العرض التقديمى للمشروع من خلال الحديث عن موقعه بالظبط، موضحًا أن المشروع يقع مباشرة على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، وعلى مساحة 40 فدانًا، مشيرًا إلى أنه استغرق وقتاً كبيراً لإعداد التصميم الخاص به حتى يتم الوصول لأفضل استخدام لتلك المساحة.

وتابع “منصور”، خلال المؤتمر الصحفى للشركة، أن المشروع يتكون من 3 أجزاء، جزء سكنى مستقل يتكون من 36 مبنى، بإجمالى 500 وحدة سكنية، ويتكون كل مبنى من دور أرضى و4 طوابق بمساحات وإطلالات مختلفة.

وأضاف أن هناك جزءًا إداريًا تجاريًا يقع على مساحة 20 فدانًا، مقسمة إلى 6 مبانٍ ويتكون كل مبنى منها من دور أرضى و3 أدوار متكررة، وعلى مساحة 20 فدانًا.

وتابع أن هناك جزءًا ثالثًا عبارة عن برج سكنى تجارى فندقى مستقل، بارتفاع يصل إلى 36 مترا، ويتكون من 500 وحدة سكنية فندقية، و1200 وحدة تجارية إدارية بواجهة المشروع بعيدًا عن المنطقة السكنية ببوابات مستقلة، على أن تكون الوحدات الإدارية بالأدوار العلوية، فيما خصصت الأدوار الأرضية للوحدات التجارية.

وأكد “منصور” وجود مبنى طبى، يتمتع بمدخل خاص، ويحتوى على خدمات طبية متنوعة من صيدلية وعيادات، ومعامل تحاليل.

وانتقل “منصور” للحديث عن الاستشاريين الهندسيين للمشروع، قائلاً: “تولى 3 من كبار الاستشاريين أعمال تصميمات المشروع، إذ قام مكتب إسماعيل الحبروك بالجزء السكنى، و”واى دى جي” الأمريكى بالجزء التجارى، و”محرم باخوم”، بتصميمات هندسية تراعى توافر إطلالات بانورامية ساحرة بكل أرجاء المشروع.

وعن سبب تسمية المشروع بـever ، أوضح “منصور” أن من كبرى المشكلات التى تواجه المشروعات تكمن فى فكرة الاستدامة، ومن هنا جاءت تسمية المشروع لتشير إلى التطور الدائم، إذ وضعت الشركة خطة لتطوير المشروع كل 4 سنوات تماشياً مع تلك المبدأ.

ويتميز المشروع بالعديد من المساحات الخضراء المفتوحة، فضلًا عن مجموعة من مميزة من أشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية.

وأفاد “منصور”، بأن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات من تاريخ إصدار القرار الوزارى، الذى من المقرر التقديم عليه بشكل رسمى فى خلال الأسبوع المقبل، والحصول عليه خلال شهر كحد أقصى.

«منصور»: 10 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لمشروع الشيخ زايد

ومن المستهدف تحقيق قيمة بيعية لـ”ever” تسجل 10 مليارات جنيه، منها 1.7 مليار خلال العام الحالى، على أن يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل، تتوزع بواقع مرحلتين للسكنى، ومرحلتين لكل من التجارى والبرج المستقل، وفقًا لأحمد منصور.

وبدأت شركة cred إتاحة حجز الوحدات للمشروع من يوم 15 مايو الحالى، على أن تبدأ الحجوزات بصفة رسمية مع صدور القرار الوزارى.

وأكد أن “ever” سيكون بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام حصص عينية، على أن يتم تحديدها بعد صدور القرار الوزارى.

وفى شهر أبريل الماضى، تبنت شركة “cred” استراتيجية جديدة استعدادًا لإطلاق ذلك المشروع بغرب القاهرة، وللتعامل مع عملاء مختلفين وبأسلوب مختلف تماماً، ويعد ever أول مشروعات الشركة بتلك المنطقة.

واسم الشركة الجديد cred يشير إلى المصداقية، وهو ما يبحث عنه العميل فى أى مطور عقارى بالسوق.

وحول المصادر التمويلية لمشروع “ever”، قال “منصور” إن الشركة تدرس حالياً الحصول على قرض بنكى يتراوح قيمته من 300 إلى 400 مليون جنيه، لتعزيز الملاءة المالية للمجموعة.

ويبدأ سعر المتر للوحدات السكنية كاملة التشطيب حوالى 26 ألف جنيه، والإدارى يبدأ من 40 ألفًا، على أن يتم عرض الوحدات التجارية للإيجار فقط.

وحول الخطة الإنشائية لمشروع “ever” ، أوضح أحمد منصور أنه حتى الآن لم تتضح بشكل دقيق، ولكنه سيتم البدء فى أعمال الإنشاءات مع بداية العام القادم فى الجزء السكنى، ومن المقرر الانتهاء منه خلال سنة واحدة، وبخصوص النسبة البنائية للجزء السكنى، تبلغ حوالى %25، والجزء الإدارى والتجارى تصل إلى %30، وتعتزم الشركة عدم زيادتها مبيعاتها خلال العام الحالى عن %20 من إجمالى المبيعات المستهدفة للمشروع .

وحققت الشركة المستهدف البيعى خلال شهر فى 3 أيام فقط، ما يشير إلى الإقبال المرتفع على مشروع “ever”.

ويقع مشروع “ever” بالقرب من مول العرب، وأوضح أحمد منصور أن الشركة لا تريد أبداً الدخول فى منافسة مع المول، وتحاول فى المول الخاص بها لتقديم خدمات أكثر تميزاً، إذ تخطط لاستهداف شريحة العائلات وليس الشباب، وأن يضم ماركات عالمية أخرى تماماً عن تلك الموجودة فى مول العرب.

ولفت “منصور” إلى أن طرح مشروع ever فى ذلك الوقت يعد مجازفة للشركة، فى ظل وجود نزوات من عدم الاستقرار، وتذبذات الأسعار، والموجة التصخمية، والحروب فى الحلبة الدولية.

وأكد أنه رغم ضبابية المشهد، تدرس الشركة مشروعاتها بشكل جيد، ويتم إعداد الدراسات اللازمة بدقة، واتباع المعايير السليمة لتوفير سعر عادل يرضى العميل، وفى نفس الوقت، لا يضع الشركة فى مأزق فى حال ارتفاع الأسعار، فضلًا عن اتباع الشركة استراتيجية عدم بيع المشروع مرة واحدة.

وأضاف أن cred تملك عدة مشروعات فى السوق المصرية، ومنها مشروع كاسيل لاند مارك العاصمة الإدارية، سيتم تسليم المرحلة الأولى بمشروع “كاسيل لاند مارك” مع بداية العام المقبل، وخلال العام الماضى تم تحقيق 1.2 مليار جنيه مبيعات، ونستهدف خلال العام الحالى تسجيل مبيعات بقيمة مليار جنيه.

وتابع أن شركة cred حصلت على موافقات لأخذ قرض بقيمة 750 مليون جنيه مع أحد البنوك الخاصة، لتمويل مشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن “كاسيل لاند مارك” يتكون من 4 مراحل، ويتم بيعه على 5 مراحل، واستطاعت الشركة بالفعل الانتهاء من أكثر من %95 من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات بها 476 وحدة، كما تم الانتهاء من %64 من الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية، %35 للمرحلة الثالثة.

فى حين انتهت أعمال الحفر بالمرحلة الرابعة من المشروع، ومن المقرر أن يتم تسليم أولى وحدات المشروع بدأ من الربع الأخير للعام الحالى، وسيمتد تسليمها حتى نهاية 2024.

وأضاف أنه يتم استكمال التسليمات تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية، بواقع تسليم مرحلة كل 6 أشهر ليتم الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع بحلول ديسمبر 2024.

وقال إن شركة cred تعتزم إنشاء شركة إدارة مشروعات بشكل رسمى بنهاية العام الحالى، ضمن خطتها التوسعية ورؤيتها الطموحة، بعد أن اكتسبت الكثير من الخبرات من شركتها بالسعودية.

تستعد للمشاركة فى معرض خارجى خارجى بمدينة جدة فى السعودية

وتستعد شركة cred للمشاركة فى معرض خارجى خارجى بمدينة جدة فى السعودية، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعارض تأتى بجدواها فى تحقيق المبيعات المستهدفة، موضحًا أن الغرض الأساسى للمشاركة فى تلك المعارض يكون بالدرحة الأولى هو فتح خط وصلة مع العملاء بالخارج، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الإجتماعى فعالة بشكل أكبر فى تحقيق مبيعات جمة للشركة.

وحول الاستثمار الساحلى، أفاد “منصور” إلى أن الشركة ما زالت تبحث فرصًا استثمارية قوية فى الساحل الشمالى، خاصة بعد استقرار الأوضاع به.

وتابع “منصور” أنه لا يوجد أى تغيير فى السياسة المالية للشركة من ناحية المساهمين، ولا تفكر الشركة حاليًا فى الحلول التمويلية غير المصرفية مثل سندات التوريق والتصكيك، ويمكن تبنى تلك الحدود خلال العام المقبل.