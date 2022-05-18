«cred» تطلق مشروع «ever» غرب القاهرة باستثمارات 9 مليارات جنيه

تواصل شركة «cred» سلسلة مشروعاتها من خلال إطلاق مشروعها الجديد إيفر «ever» فى غرب القاهرة والذى يقام على مساحة 40 فدانا، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة أن حجم استثمارات «ever» يبلغ 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات.

وأضاف – خلال مؤتمر صحفى أمس بحضور «المال» – أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه من «ever» منها 1.7 مليار خلال العام الحالى.

ويقع مشروع «ever» مباشرة على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وادارى وطبى وفندقي، يقام على مساحة بنائية تبلغ 220 ألف متر مربع، ويتكون من 42 مبنى منها 36 مبنى سكنيا.

وقال «منصور» إن المشروع يتم تنفيذه على 4 مراحل، ومن المقرر تسليمه بالكامل مرة واحدة، حتى تكون خدماته متاحة لجميع المقيمين به فى وقت متزامن.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع مستقلة بذاتها، ويبلغ عددها 1000 وحدة منها 500 بالجزء السكنى الخاص المكون من 36 مبنى، ومنها مكون من أرضى و4 طوابق بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى 500 شقة سكنية فندقية أخرى ببرج مستقل، عبارة عن مبنى تجارى سكنى فندقى بارتفاع 36 مترا.

وفيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، أكد أنه سيتم إنشاؤها على مساحة 20 فدانا مقسمة إلى 6 مبان، يتكون كل مبنى منها من أرضى و 3 طوابق إلى جانب الوحدات التجارية والإدارية بالبرج المستقل التجارى والسكنى والفندقي، ومكونة من أرضى و 9 طوابق بإجمالى 1200 وحدة بواجهة.

وعلى صعيد أسعار المتر، لفت «منصور» إلى أن المتر السكني، كامل التشطيب يبدأ من 26 ألف جنيه، والإدارى من 40 ألفا.

وأضاف أن هناك 3 استشاريين قاموا بأعمال تصميمات المشروع، حيث تولى الإشراف على الجزء السكنى مكتب إسماعيل الحبروك، فيما تولى مكتب الأمريكى «واى دى جى» أعمال تصميمات الجزء التجارى، بينما تولى «محرم باخوم» الجزء الإدارى.

وحول المصادر التمويلية للمشروع، أشار «منصور» إلى أنه يتم حاليا إعداد الدراسات للتفاوض على قرض بقيمة تتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه لتنفيذ مشروع «ever» خلال المدة المحددة.

وبشأن هيكل الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أوضح أنها تتم من خلال حصص عينية، ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن، ومن المقرر معرفتها عند استصدار القرار الوزارى خلال شهر.

منصور: اقتراض 750 مليونا لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية

وأفاد بأن شركته حصلت على موافقات بخصوص اقتراض 750 مليون جنيه من أحد البنوك لتمويل مشروعات «كاسيل لاند مارك»، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

جدير بالذكر، أن أعمال شركة «cred» تتركز بشكل رئيسى على تطوير المشروعات العقارية المتميزة ذات القيمة العالية، بما فى ذلك المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1.2 مليار جنيه، وتطور عددًا من المشروعات منها 3 فى العاصمة الإدارية الجديدة هى «كاسيل لاند مارك» و«إيست سايد» التجارى ومشروع آخر تجارى يتم العمل عليه حاليًا بخلاف مشروع «ever» أحدث مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة.

تواصل شركة «cred» سلسلة مشروعاتها من خلال إطلاق مشروعها الجديد إيفر «ever» فى غرب القاهرة والذى يقام على مساحة 40 فدانا، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة أن حجم استثمارات «ever» يبلغ 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات.

وأضاف – خلال مؤتمر صحفى أمس بحضور «المال» – أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه من «ever» منها 1.7 مليار خلال العام الحالى.

ويقع مشروع «ever» مباشرة على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وادارى وطبى وفندقي، يقام على مساحة بنائية تبلغ 220 ألف متر مربع، ويتكون من 42 مبنى منها 36 مبنى سكنيا.

وقال «منصور» إن المشروع يتم تنفيذه على 4 مراحل، ومن المقرر تسليمه بالكامل مرة واحدة، حتى تكون خدماته متاحة لجميع المقيمين به فى وقت متزامن.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع مستقلة بذاتها، ويبلغ عددها 1000 وحدة منها 500 بالجزء السكنى الخاص المكون من 36 مبنى، ومنها مكون من أرضى و4 طوابق بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى 500 شقة سكنية فندقية أخرى ببرج مستقل، عبارة عن مبنى تجارى سكنى فندقى بارتفاع 36 مترا.

وفيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، أكد أنه سيتم إنشاؤها على مساحة 20 فدانا مقسمة إلى 6 مبان، يتكون كل مبنى منها من أرضى و 3 طوابق إلى جانب الوحدات التجارية والإدارية بالبرج المستقل التجارى والسكنى والفندقي، ومكونة من أرضى و 9 طوابق بإجمالى 1200 وحدة بواجهة.

وعلى صعيد أسعار المتر، لفت «منصور» إلى أن المتر السكني، كامل التشطيب يبدأ من 26 ألف جنيه، والإدارى من 40 ألفا.

وأضاف أن هناك 3 استشاريين قاموا بأعمال تصميمات المشروع، حيث تولى الإشراف على الجزء السكنى مكتب إسماعيل الحبروك، فيما تولى مكتب الأمريكى «واى دى جى» أعمال تصميمات الجزء التجارى، بينما تولى «محرم باخوم» الجزء الإدارى.

وحول المصادر التمويلية للمشروع، أشار «منصور» إلى أنه يتم حاليا إعداد الدراسات للتفاوض على قرض بقيمة تتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه لتنفيذ مشروع «ever» خلال المدة المحددة.

وبشأن هيكل الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أوضح أنها تتم من خلال حصص عينية، ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن، ومن المقرر معرفتها عند استصدار القرار الوزارى خلال شهر.

منصور: اقتراض 750 مليونا لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية

وأفاد بأن شركته حصلت على موافقات بخصوص اقتراض 750 مليون جنيه من أحد البنوك لتمويل مشروعات «كاسيل لاند مارك»، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

جدير بالذكر، أن أعمال شركة «cred» تتركز بشكل رئيسى على تطوير المشروعات العقارية المتميزة ذات القيمة العالية، بما فى ذلك المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1.2 مليار جنيه، وتطور عددًا من المشروعات منها 3 فى العاصمة الإدارية الجديدة هى «كاسيل لاند مارك» و«إيست سايد» التجارى ومشروع آخر تجارى يتم العمل عليه حاليًا بخلاف مشروع «ever» أحدث مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة.

تواصل شركة «cred» سلسلة مشروعاتها من خلال إطلاق مشروعها الجديد إيفر «ever» فى غرب القاهرة والذى يقام على مساحة 40 فدانا، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة أن حجم استثمارات «ever» يبلغ 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات.

وأضاف – خلال مؤتمر صحفى أمس بحضور «المال» – أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه من «ever» منها 1.7 مليار خلال العام الحالى.

ويقع مشروع «ever» مباشرة على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وادارى وطبى وفندقي، يقام على مساحة بنائية تبلغ 220 ألف متر مربع، ويتكون من 42 مبنى منها 36 مبنى سكنيا.

وقال «منصور» إن المشروع يتم تنفيذه على 4 مراحل، ومن المقرر تسليمه بالكامل مرة واحدة، حتى تكون خدماته متاحة لجميع المقيمين به فى وقت متزامن.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع مستقلة بذاتها، ويبلغ عددها 1000 وحدة منها 500 بالجزء السكنى الخاص المكون من 36 مبنى، ومنها مكون من أرضى و4 طوابق بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى 500 شقة سكنية فندقية أخرى ببرج مستقل، عبارة عن مبنى تجارى سكنى فندقى بارتفاع 36 مترا.

وفيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، أكد أنه سيتم إنشاؤها على مساحة 20 فدانا مقسمة إلى 6 مبان، يتكون كل مبنى منها من أرضى و 3 طوابق إلى جانب الوحدات التجارية والإدارية بالبرج المستقل التجارى والسكنى والفندقي، ومكونة من أرضى و 9 طوابق بإجمالى 1200 وحدة بواجهة.

وعلى صعيد أسعار المتر، لفت «منصور» إلى أن المتر السكني، كامل التشطيب يبدأ من 26 ألف جنيه، والإدارى من 40 ألفا.

وأضاف أن هناك 3 استشاريين قاموا بأعمال تصميمات المشروع، حيث تولى الإشراف على الجزء السكنى مكتب إسماعيل الحبروك، فيما تولى مكتب الأمريكى «واى دى جى» أعمال تصميمات الجزء التجارى، بينما تولى «محرم باخوم» الجزء الإدارى.

وحول المصادر التمويلية للمشروع، أشار «منصور» إلى أنه يتم حاليا إعداد الدراسات للتفاوض على قرض بقيمة تتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه لتنفيذ مشروع «ever» خلال المدة المحددة.

وبشأن هيكل الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أوضح أنها تتم من خلال حصص عينية، ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن، ومن المقرر معرفتها عند استصدار القرار الوزارى خلال شهر.

منصور: اقتراض 750 مليونا لاستكمال مشروعات العاصمة

الإدارية.

وأفاد بأن شركته حصلت على موافقات بخصوص اقتراض 750 مليون جنيه من أحد البنوك لتمويل مشروعات «كاسيل لاند مارك»، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

جدير بالذكر، أن أعمال شركة «cred» تتركز بشكل رئيسى على تطوير المشروعات العقارية المتميزة ذات القيمة العالية، بما فى ذلك المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1.2 مليار جنيه، وتطور عددًا من المشروعات منها 3 فى العاصمة الإدارية الجديدة هى «كاسيل لاند مارك» و«إيست سايد» التجارى ومشروع آخر تجارى يتم العمل عليه حاليًا بخلاف مشروع «ever» أحدث مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة.