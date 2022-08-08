«Cred» تتقدم بطلب إلى «المجتمعات العمرانية» لزيادة ارتفاع البرج السكنى فى «ever»

تقدمت شركة «cred» العقارية بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة ارتفاعات البرج السكنى الذى تنوى إنشاؤه فى مشروع «ever» غرب القاهرة ليصل إلى 70 مترا بدلا من 36 الذى تمت الموافقة عليه منذ فترة.

وفى منتصف مايو الماضى، أعلنت الشركة عن طرح «ever» والذى يقام على مساحة 40 فدانا، بالشراكة مع «المجتمعات العمرانية»، بحجم استثمارات 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات، بمبيعات إجمالية تقارب 10 مليارات.

وقال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة إنها اتبعت حلولا بنائية سهلة وبسيطة فى «ever» تركز على الاستغلال الأمثل للمساحات، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 3 أجزاء، الأول سكنى مستقل يحتوى على 36 مبنى، بإجمالى 500 وحدة سكنية.

وأشار – فى حوار موسع مع «المال» – إلى أن هناك جزءا إداريا تجاريا بالمشروع يقع على مساحة 20 فدانا، مقسمة إلى 6 مبان ببوابات مستقلة.

وتابع: الجزء الثالث عبارة عن برج سكنى تجارى فندقى مستقل، يصل ارتفاعه لنحو 36 مترا بإجمالى 500 وحدة سكنية فندقية، ويتضمن 1200 وحدة متنوعة، وفى الفترة الأخيرة تقدمت الشركة بطلب لزيادة ارتفاع البرج إلى 70 مترا.

ولفت إلى أن الجزء الطبى من المشروع يضم مدخلا خاصا ويحتوى على خدمات طبية متنوعة من صيدلية وعيادات ومعامل تحاليل، مشيرا إلى الانتهاء من الرسومات الهندسية للجزء السكنى والتجارى والإدارى، ولكن لايزال البرج متعدد الاستخدام فى مرحلة الإعداد.

منصور: مستثمرون أجانب وصينيون يعرضون الدخول فى شراكات لإنشاء فندق

وأوضح أن «cred» تعاقدت مؤخرا مع شركتين لإجراء دراسات تخص الاستعمال الأمثل ودراسات السوق الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى عرض مستثمرين أجانب بينهم صينيون الدخول فى شراكات مع «cred» لإنشاء فندق.

وأكد أن شركته مستعدة ومقبلة على أى شراكة جديدة لوجود مخطط عام «ماستر بلان» قوى، وإقبال عال من العملاء على المشروع لموقعه المتميز، متابعا: «تمت إعادة تصميم المشروع حوالى 20 مرة، وشارك ثمانية استشاريين فى إعداد الرسوم الهندسية، وفى النهاية أشرف مكتب محرم باخوم على التصميمات».

وتطرق إلى أن الأيام التالية لطرح المشروع شهدت إقبالا لافتا من العملاء، وبالفعل تم بيع 100 وحدة سكنية بخلاف 200 «طبية» خلال 45 دقيقة فقط من إطلاق المبيعات، تلاها بيع 120 «أخرى»، حيث بدأ سعر المتر الطبى من 40 ألف جنيه، ونظراً للإقبال الشديد عليه قفز إلى 60 ألفا للمتر.

وأشارإلى أن الشركة تستهدف مبيعات إجمالية بقيمة 3 مليارات جنيه فى العام الجارى، موزعة ما بين مليار من «كاسيل لاند مارك» العاصمة، و2 مليار من «ever» وبالفعل تم تحقيق مبيعات بقيمة 1.1 مليار منذ بداية العام منها 700 مليون من مشروع الغرب والباقى من «كاسيل لاند».

وعلى صعيد المشروعات المستقبلية للشركة، قال إنها تخطط لتعزيز محفظتها مستقبلا وتبحث فرص استثمارية لاقتناص قطعة أرض فى غرب القاهرة فى حدود 60 فدانا، فضلاً عن 100 إلى 200 فدان لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام الشراكة فى الساحل الشمالى، علاوة على دراسة اقتناص أرض سكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأفاد بأن شركته تنوى ضخ حوالى 1.1 مليار جنيه كاستثمارات خلال 2022 منهم 450 مليونا فى «كاسيل لاند مارك» وحوالى 70 إلى 80 مليونا تقريبا بمشروع «ever».