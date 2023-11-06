«CPT» تخطط لتصدير 7000 مولد كهربائى للأسواق الأفريقية والعربية سنويا

تخطط شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة «CPT» العاملة فى مجال تصنيع المولدات الكهربائية، لتصدير نحو 7000 مولد كهربائى سنويًا بداية من العام المقبل، بما يوازى %60 من إجمالى إنتاجها المستهدف وصوله إلى 12 ألف مولد سنويًا.

وكشف المهندس أدهم أبوالنصر رئيس شركة» CPT» – فى حواره مع «المال» – أنها ستوجه نحو 5000 آلاف مولد كهربائى من إنتاجها للسوق المحلية وللمشروعات القومية التى يتم تدشينها بشكل مستمر فى إطار دعمها للاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التوسع فى التصدير لتوفير المكون الدولارى لتدبير مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن شركته تخطط لاقتحام الأسواق الأفريقية والعربية والتى يعانى الجزء الأكبر منها من عدم توافر الطاقة لديهم، لاسيما وأن الكهرباء تعد مصدر حياة، مضيفًا أن الشركة تقوم بالتصدير إلى السعودية والإمارات عبر ممثل للشركة وعدد من الدول الأفريقية كما لديها وكلاء فى لبنان وفلسطين.

وقال «أبوالنصر» إن شركة «CPT» نجحت فى توريد مولدات إلى مدينة درنة الليبية عبر حاملة الطائرات المصرية «الميسترال» بعد حدوث أعصار دانيال والذى ضرب المدينة ، كما شاركت «CPT» فى توريد مولدات ضمن مشروع إعادة إعمار غزة قبل حدوث الحرب الحالية والتى كانت تشرف على تنفيذه الدولة المصرية فى إطار دعم القطاع وتطوير البنية التحتيه له.

وأكد أن شركته تستعد خلال الفترة الحالية لتجهيز كميات كبيرة من المولدات بسعر التكلفة لصالح قطاع غزة بمجرد وقف إطلاق النار بين الفلسطينين والكيان الصهيونى فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن قدرة المولدات الكهربائية التى تقوم الشركة بتصنيعها تبدأ من 10 كيلو وات وتصل إلى 3000 كيلووات بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق محليًا وعالميا، وقامت الشركة بالتصدير إلى لبنان وتواجدت بمولداتها فى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها قطر.

وكشف عن أن «CPT» تعد الشركة الأولى فى مصر الحاصلة على سجل صناعة مولدات الكهرباء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين وتطوير الصناعة عبر مبادرة «ابدأ» والتى طرحها الرئيس منذ فترة.

ولفت إلى أن شركته بدأت نشاطها منذ 2015 فى السعودية عبر شركاء لكن تم مؤخرا شراء جميع الحصص لتصبح شركة مصرية خالصة، منوها بأن الشركة تستهدف توفير متطلبات السوق المصرية وكذلك المساهمة فى تحقيق مستهدف الصادرات عبر تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول المحيطة.

وتمتلك الشركة مصنعا فى مدينة بدر باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار وعلى مساحة تصل إلى 4000 متر مربع ويصل إجمالى حجم إنتاج المصنع إلى 2000 مولد سنويا.

وقال إن شركة «CPT» تقوم حاليًا بتدشين مصنع آخر فى مدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع مبادرة «ابدأ» على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 500 مليون جنيه ، ومن المرتقب افتتاحه قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه من المستهدف الوصول بإجمالى الطاقة الإنتاجية الخاصة بالمصنع الجديد فى مدينة العاشر من رمضان لنحو 10 آلاف مولد كهربائى سنويا، منوها بأنه من المستهدف مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من المرتقب ارتفاع الإنتاج إلى 12 ألف مولد بنهاية 2024 ، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية خاصة وأنه كان يتم استيراد مولدات كهرباء بقيمة 600 مليون دولار سنويًا.

وأشار إلى أن صناعة المولدات فى المصنع الجديد تصل نسبة المكون المحلى فيها إلى قرابة %45 وهو ما ساهم فى حصول الشركة على علامة «صنع فى مصر» والتى تصدر عن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة ، كما تسعى لزيادة تلك النسبة عبر شراكات مع شركات عالمية لإقامة مجمع صناعى متكامل لصناعة المولدات الكهربائية .

وأوضح أن شركته تستعد لافتتاح مصنعين أخريين لمحركات الديزل بالشراكة مع مبادرة «ابدأ» وشركة «CPT « فى إطار هدف الشركة لنقل التكنولوجيا للسوق المصرية وتوطين التكنولوجيا الجديدة، على أن يتم افتتاح وتشغيل المصنع الأول منهم مطلع عام 2024 والثانى فى مرحلة لاحقة بما سيصل بنسبة المكون المحلى إلى %85 من تصنيع المولدات.

وأضاف أن شركته تسعى بشكل مستمر إلى زيادة العمالة المصرية والعمل على تدريبها بشكل مستمر ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية على المديين المتوسط والبعيد ، بما يتم الاستفادة منهم فى المستقبل.

وأكد «أبو النصر» أنه يتم خلال التفاوض إظهار مقومات الدولة المصرية وما تمتلكه من بنية تحتية للاستثمار مؤهلة لانضمام مصانع عالمية من شبكة طرق وموانئ محدثة وجافة وجميع الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن الصناعة المصرية قوية وقديمة منذ قرون ولها باع طويل وجودة عالية تمكنها من المنافسة عالميًا وبشكل قوى بالإضافة إلى أن التصدير يعد طوق النجاة للاقتصاد المصرى للخروج من عنق الزجاجة الحالى.

ولفت إلى أن شركته لا تفكر حاليًا فى الاستحواذ على أحد الكيانات العاملة فى نفس المجال ، أو الاندماج مع أخرى ، وإنما تركز حاليًا على كيفية التوسع وتطوير المنتجات وزيادة نسبة المنتج المحلي.

وكشف «أبوالنصر» عن تلقى دعوة من الحكومة السعودية لتدشين مصنع للمولدات الكهربائية فى المملكة نظرًا لجودة المنتج الذى تصنعه الشركة، موضحًا أن الشركة تدرس ذلك ولكنها تركز فى الفترة الحالية على السوق المصرية نظرًا للحوافز المقدمة من الحكومة للمصنعيين المصريين.

وأوضح رئيس شركة «CPT» أن شركته شاركت فى توريد مولدات لمشروع بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى والذى يعد أحد أكبر المحطات على مستوى العالم بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا وتعد الأضخم من نوعها، وتقع على بعد 10 كيلو مترات جنوب أنفاق بورسعيد فى سيناء وشمال مدينة القنطرة.

وأضاف أن شركته وردت أيضًا مولدات كهربائية لجميع مشروعات «تحيا مصر» و«حياة كريمة» ، كما تدرس أيضًا المشاركة فى المشروع القومى «الدلتا الجديدة» لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان تعادل نحو %30 من مساحة الدلتا القديمة.

وطالب «أبوالنصر» بمتابعة تنفيذ بند تفضيل المنتج المحلى فى مبادرة «حياة كريمة» بما يساهم فى خفض الإنفاق بالدولار فى ظل أزمة توفير المكون الأجنبي، لافتاً إلى أن شركته تقوم بإعطاء ضمان أعلى من نظيره المستورد، كما أنها تعطى أسعارا أفضل فى ظل اهتمام الشركة بتوفير احتياجات مشروعات «حياة كريمة» التى تتم فى جميع ربوع الجمهورية.

وأضاف أن شركته واجهت تحديات كبيرة أبرزها تغير سعر العملة بشكل شبه متواصل، وهو ما استطاعت الشركة مواجهته عبر التوسع فى التصدير لتوفير مكون دولارى لاستيراد الخامات، مؤكدًا على ضرورة دعم المستثمرين والمصنعين للدولة والوقوف معها للخروج من تلك المحنة.

وقال «أبو النصر» إن السوق المصرية كبيرة ومتنوعة وتتمتع بمقومات كبيرة ، كما أنها تعد أحد أكبر وأهم الاقتصاديات فى المنطقة نظرًا لموقعها، بالإضافة إلى أن مصر تحظى بوجود عدد ضخم من القوى البشرية والمستهلكين مما يعد سوقا كبيرة وواعدة وهو ما يدعم التصنيع المحلى ويمكن من التصدير للخارج لا سيما فى ظل الاتفاقيات الكبيرة التى وقعتها الدولة مع الكثير من البلدان وأبرزها دول «الكوميسا» وغيرها.

وشاركت شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة «CPT» فى معرض مصر للطاقة والذى أقيم نهاية شهر أكتوبر الماضى ضمن نحو 200 عارض، كما تسعى للمشاركة فى معارض خارجية لزيادة خبراتها واستكشاف الأسواق الخارجية ضمن خطتها للتوسع محليًا وخارجيا.

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