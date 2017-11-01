CNN : منفذ هجوم نيويورك اعتنق التطرف داخل أمريكا

سي إن إنقال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الأربعاء، إن سيف الله سيبوف، منفذ هجوم الدهس في نيويورك الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، اعتنق "الفكر المتطرف" داخل الولايات المتحدة.وأضاف كومو، في تصريحات خاصة، لـ"سي إن إن": "الأدلة تُظهر أنه بعد انتقال سيبوف إلى الولايات المتحدة أصبح مطلعًا على داعش

سي إن إن





قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الأربعاء، إن سيف الله سيبوف، منفذ هجوم الدهس في نيويورك الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، اعتنق “الفكر المتطرف” داخل الولايات المتحدة.

وأضاف كومو، في تصريحات خاصة، لـ”سي إن إن”: “الأدلة تُظهر أنه بعد انتقال سيبوف إلى الولايات المتحدة أصبح مطلعًا على داعش وتكتيكات الإسلاميين المتطرفين”.

وأوضح أنه لم تمرّ سوى ساعات قليلة على الحادث، والتحقيقات ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن الأدلة المتوفرة حتى الآن تُظهر أن الهجوم حادث فردي.

وكشفت مصادر أمنية، لـCNN، أن سيبوف مرتبط بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على مواد خاصة بتنظيم “داعش”.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن سيبوف متعاون إلى حد ما مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك، الذين استجوبوه في المستشفى، وأضاف أن السلطات أصدرت مذكرات تفتيش لمنزل سيبوف في نيوجيرسي.