«CMA CGM» تتوقع استمرار تباطؤ شحن الحاويات في عام 2023

توقعت مجموعة النقل والشحن الفرنسية CMA CGM -رابع خط ملاحي عالمي- استمرار التباطؤ الملحوظ الذي شوهد في الربع الرابع من 2022 في العام الحالي، مشيرة في هذا الصدد إلى الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاستهلاك.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يظل التوازن بين العرض والطلب تحديًا في عام 2023 ،حيث من المتوقع أن تزداد السعة في كل من الشحن البحري والشحن الجوي.

وأضافت CMA CGM أن توقعات الطلب تبدو غير مؤكدة، مستشهدة بتخفيض مخزون التجار في الولايات المتحدة حيث تعرضت القوة الشرائية للمستهلكين للضغط.

وقالت الشركة الفرنسية : «ظلت اتجاهات النصف الثاني من عام 2022 قائمة في عام 2023 ، حيث تستمر ظروف السوق في صناعة النقل والخدمات اللوجستية في التدهور».

وسجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الرابع، لتصل إلى 16.89 مليار دولار بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 5.69 مليار ، بانخفاض 30.9٪ عن العام السابق.

وقالت المجموعة إن ظروف السوق في صناعة النقل والخدمات اللوجستية استمرت في التدهور في النصف الثاني من عام 2022، مستشهدة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي ،والانخفاض الحاد في أسعار الشحن.

ولمواجهة هذه التحديات،قالت CMA CGM إنها أعادت استثمار ما يقرب من 90٪ من صافي أرباحها لعام 2022 في أصولها وقدراتها الصناعية، وعززت ميزانيتها العمومية وعززت مرونتها المالية.

وبلغت إيرادات العام 2022 بالكامل 74.5 مليار دولار، بزيادة 33٪ عن عام 2021 ،في حين وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 33.3 مليار، بزيادة 44.2٪ على أساس سنوي.

وقامت شركة CMA CGM الفرنسية بالاستثمار في الموانئ المصرية، بتشغيل محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية.

وقامت المحطة خلال الأيام الاخيرة باستقبال السفينة «CMA CGM THAMES»، التابعة للخط الملاحى (CMA CGM) على رصيف المحطة، محملة بحوالى 10000 حاوية، ويبلغ طولها 300 متر، ووزنها 95263 طن.

وأكدت وزارة النقل في بيان صادر عنها أن النتائج الأولية الملموسة منذ بدء التشغيل التجريبى للمحطة، تتمثل في بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل، وتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزًا للتجارة واللوجستيات، إضافة إلى جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية،نظرًا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التى لم تتوفر من قبل، لافتًا إلى أنه لأول مرة تدخل سفينة بهذا الحجم ميناء الإسكندرية.