الخط الملاحي CMA CGM تبدأ خدمة جديدة من المغرب إلى أمريكا الشمالية

أعلنت شركة النقل البحري الفرنسية CMA CGM خدمة موسمية جديدة مخصصة لصادرات الفواكه والخضروات من المغرب إلى أمريكا الشمالية.

سيكون لخدمة NAMEX الجديدة دوران المنفذ التالي:

طنجة المتوسط (المغرب) – هاليفاكس (كندا) – نيويورك (الولايات المتحدة) – فيلادلفيا (الولايات المتحدة) – نورفولك (الولايات المتحدة) – سافانا (الولايات المتحدة) – تشارلستون (الولايات المتحدة) – طنجة المتوسط.

وستكون سفينة الحاويات CMA CGM تشيلي التي تبلغ سعتها 15.128 حاوية مكافئة، أول سفينة يتم نشرها في الخدمة ابتداءً من ميناء طنجة المتوسط في 9 يناير.

وأشار خط النقل ومقره مرسيليا إلى أن طنجة-هاليفاكس ستحتاج إلى سبعة أيام وأن طنجة-فيلادلفيا ستحتاج إلى 13 يومًا.

جدير بالذكر أن شركة CMA -CGM الفرنسية تقوم بتشغيل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبطول أرصفة 2500 متر، ويستقبل من 6-7 سفن في التوقيت نفسه.