«CMA-CGM» الفرنسية تتفاوض على شراء حصة من نصيب «الأهلى» فى «الملاحة الوطنية»

تتفاوض شركة CMA-CGM (خط ملاحى فرنسي) مع وزارة النقل، والبنك الأهلى المصرى، على شراء حصة من نصيب المصرف فى شركة «الملاحة الوطنية»، التابعة لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت لـ«المال» أن المفاوضات ما زالت فى مراحلها الأولية، ولم تتم ترجمتها إلى اتفاقيات رسمية، لكن «CMA-CGM» لديها رغبة قوية فى الدخول كمساهم قوى لتعزيز مكانتها فى السوق الملاحية، والتوسع بشكل عام فى مجال صناعة السفن والناقلات البحرية المصرية.

ويتوزع هيكل رأسمال «الوطنية للملاحة» وفقًا للمعلن حاليًا، بواقع %56 للشركة القابضة للنقل، و%39.9 حصة البنك الأهلي، والباقى مساهمات من كيانات قطاع خاص.

وأوضحت المصادر -التى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تقييم سعر سهم الشركة بشكل مبدئى من جانب ممثلين من «الوطنية» و«CMA-CGM»، وعرض الأمر فيما بعد على مجلس القابضة ووزارة النقل، واللذين سيحددان مستقبل تنفيذ الصفقة، سواء باختيار مكتب تقييم السهم بشكل أكثر دقة، واستكمال باقى الخطوات القانونية، أو العدول عنها بشكل عام.

يشار إلى أن دخول البنك الأهلى فى هيكل ملكية «الوطنية للملاحة» تم بعد تسوية مديونية بقيمة 240 مليون دولار وفرها فى شكل تمويل منه للشركة لشراء 6 سفن فى عام 2007، إلا أنها عجزت عن السداد لعدة سنوات، وتم الاتفاق خلال عام 2019 على سداد 100 مليون دولار من إجمالى الديون، وأن يحصل على حصة مقابل باقى المبلغ.

ولفتت المصادر إلى أن شركة «CMA-CGM» تعد من أكبر الخطوط الملاحية العاملة فى الموانئ المصرية، خاصة بعد توليها إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تم افتتاحها رسميًا فى يونيو الماضي، بطاقة تداول تصل إلى 1.5 مليون حاوية، فضلًا عن أنها ستكون من ضمن الكيانات التى ستشارك فى تشغيل مشروع النقل العربي، الذى من المقرر أن تنفذه وزارة النقل المصرية مع الأردن والعراق.

وتعمل «الملاحة الوطنية» فى نشاط تملك وبيع وشراء واستئجار السفن والمهمات العائمة ووسائل النقل، وحققت صافى ربح خلال 2022 بلغ نحو 30.2 مليون دولار، بعد أن تجاوزت الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لأول مرة منذ عام 2009. كما قامت بتحديث وزيادة أسطولها من السفن الرافعة للعلم المصري، ليسجل 13 ناقلة بنهاية العام الماضي، وتعتبر الشركة الرئيسية للدولة فى نقل محاصيل الحبوب من الخارج.