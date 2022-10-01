«CIT» راعي الصناعة للدورة الأولى من فعاليات CEO Women Conference

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT اليوم، عن مشاركتها كراع للصناعة ضمن فعاليات الدورة الأولى من CEO Women Conference الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وذلك يوم الإثنين الموافق العاشر من أكتوبر المقبل.

جانب من حضور فعاليات CEO Women confrence

ينعقد الحدث بمشاركة نخبة من الشخصيات الحكومية وممثلي المؤسسات الدولية ومنهم الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وكريستين عرب ، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، وفاديا كيوان ، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية (لبنان).

مشاركة CIT إيمانا منها بأهمية تمكين المرأة المصرية وتعزيز مكانتها

تأتي مشاركة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT إيمانا منها بأهمية دورها البناء في ترسيخ أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتعزيز مكانتها تماشياً مع رؤية مصر 2030.

مستهدفات مؤتمر CEO Women confrence

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستهدف تأسيس منصة أعمال مميزة تضم سيدات الأعمال العرب والأفارقة لتدعيم التعاون بين شخصيات الأعمال النسائية في مختلف القطاعات ، وعرض الممارسات الناجحة في ريادة الأعمال والقيادة في جميع القطاعات الاقتصادية.